Un buen momento para contagiarnos de solidaridad

El momento actual requiere de todos, nos exige solidaridad y empatía porque la única manera de eliminar a este enemigo invisible es poniendo el corazón y pensando en aquellos que son más vulnerables a contraer el coronavirus.

Hay una forma que parece muy sencilla para solidarizarse, pero que no lo es tanto en quienes irrumpen las medidas preventivas que las autoridades dictaminaron. La mejor forma es quedándonos en casa, intentando no salir para evitar el contagio. Así contribuimos a la lucha contra este virus que se propaga por todas partes y que lamentablemente, ya se encuentra en la provincia de Jujuy. No seas terco o “cabeza de termo”, son pocas las veces que todos, partidos políticos, instituciones y la sociedad en conjunto, estamos tomados de la mano y nos fundimos en un abrazo con un claro mensaje: quédate en casa y lávate las manos.

El aislamiento social es clave en estas circunstancias y de esa manera nos solidarizamos con nuestros adultos mayores, con aquella población que posee alguna enfermedad y por ende tiene las defensas bajas. Es un hermoso momento para adoptar hábitos de higiene, para hablar con tu familia, para hacer aquellas tareas domésticas que siempre postergamos y para adoptar de forma definitiva algunos valores. Siempre una crisis, una tragedia, y en este caso, una pandemia, nos hacen abrir los ojos y dejar de lado las diferencias. En nuestra provincia nos pasó cuando ocurrió el alud en la localidad de Volcán hace un par de años, por ejemplo, mientras que en todo el país el último antecedente lo tuvimos durante el invierno pasado cuando muchos nos unimos para cobijar a las personas en situación de calle.

Somos un pueblo solidario y hoy es momento de sacar esa virtud. Son muchas las cosas que podemos hacer desde el hogar y como siempre ocurre, hay voluntarios en Jujuy que ya se organizaron para brindar su granito de arena a fin de que podamos hacer actividades físicas o también hay quienes se ofrecen haciéndoles las compras a adultos mayores, o profesiones en alguna rama para colaborar con tareas escolares, entre otros. La gente se pone de pie ante situaciones como estas, pero lamentablemente no son todos, hay quienes aún no toman conciencia y hacen como si nada. Una propuesta que surgió hace unos días es el gimnasio #QuedateEnCasa (así lo podés buscar en Facebook). Esta iniciativa impulsada por profesores de zumba y otras disciplinas crearon ese espacio para, a través del Facebook Live, hace transmisiones en vivo con rutinas de distinta índole destinadas a personas con o sin discapacidad de todas las edades. Una genialidad en medio de la pandemia.

También quiero mencionar a la fundación “Manos Abiertas” que creó un espacio ligado a colaborar con adultos mayores que necesiten realizar algún trámite o para hacerles las compras, ya que es necesario que esta población se cuide el doble. Todo esto motiva, nos hace pensar en que la sociedad no es tan dañina, nos da esperanzas porque se siente en muchas personas este espíritu solidario que no siempre está presente lamentablemente. Pero no importa porque esta cruel pandemia puede marcar un precedente, en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Hay héroes en los hospitales, profesionales de la salud, que nos ruegan que hagamos lo debido desde nuestro hogar. Así debería ser siempre, que distinto sería si todos los días los seres humanos miráramos al costado y nos cuidáramos entre todos. Que distinto sería si nos damos cuenta que, ayudando al otro, nos ayudamos a nosotros mismos, porque además de ser algo que siempre vuelve, la solidaridad nos permite vivir en una sociedad más justa y con más amor. Al virus solidario debemos propagarlo y contagiarlo.