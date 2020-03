Víctor Cruz entrena para mantener base

El atleta de Monterrico no quiere perder tiempo y en su casa, realiza diferentes rutinas acompañado por una alimentación adecuada.

Después de la exigente pretemporada, Víctor Cruz tenía planificada la primera prueba este fin de semana. Sin embargo por razones de público conocimiento no podrá debutar.

La vida constantemente pone a pruebas a las personas, en todos los ámbitos. Por eso Víctor Cruz no pudo debutar en la primera prueba de la temporada por la problemática epidemiológica pero ya tiene otro desafío. Mantener la base física que logró hacer durante la pretemporada en el norte de nuestra provincia. "Por ahora estamos bien, la vamos llevando tranquilo", apuntó sobre sus días de cuarentena en su casa.

"Por ahora estoy haciendo fuerzas, trabajando el core zona media, espalda baja, haciendo escaleras, sentadillas, abdominales, estocadas, trabajos cardios como burpees", detalló Cruz al ser consultado por El Tribuno de Jujuy sobre cómo se mantiene agregando "core es toda la zona media y baja, se trabaja haciendo plancha, plancha lateral, plancha con algunas variantes", explicó.

El atleta de Monterrico espera que la cuarentena se extienda solamente hasta el 31 de marzo, por lo tanto no se perdería el trabajo físico realizado "creo que se mantiene, nada más que uno debe cuidarse en las comidas, alimentarse bien, hasta el 31 de marzo si se normaliza todo se vuelve al ruedo, pero con los trabajos de acondicionamientos físicos se mantiene siempre y cuando uno se cuide con los alimentos", opinó agregando "no se pierde, el cuerpo está en movimiento y mantiene la frecuencia cardiaca al trabajar, así que por suerte no se pierde nada y vamos a andar bien este año", puntualizó.

El encierro también golpea en la fas anímica, la cabeza del atleta comienza a exigir "y es complicado, muchas veces uno quiere salir, estar al aire libre, además mi deporte es justamente eso, correr por la naturaleza, por las montañas, pero uno se tiene que adaptar, tomar conciencia y quedarse en la casa que es lo que piden para que esto pase más rápido, uno siempre tiene alternativas", comentó Víctor Cruz al tiempo que recordó el duro parate que tuvo en el cierre del año pasado "estuve lesionado con yeso dos meses y creo que eso es porque estar una semana sin hacer actividad así que espero se normalice todo y a volver de nuevo, estuve parado dos meses y se volvió de la mejor manera, como no voy a aguantar una semana", subrayó.

Si bien no dialogó con los atletas de otros puntos del país, Cruz comentó que "los sigo por redes sociales, no hable con ellos pero están subiendo videos constantemente y veo que entrenan lo mismo que yo, trabajos de fuerza, es lo único que se puede hacer, escaleras en caso que tengan casa de dos pisos, ellos tiene bicicleta fija, sin embargo sé que están entrenando en sus casa para cuando se normalice todo no estar en desventaja", manifestó.

De esta manera, los objetivos para Víctor Cruz siguen siendo los mismos "no cambia nada, tengo que seguir mejorando y clasificar a los mundiales", culminó.