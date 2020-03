Se evalúan medidas para monotributistas y trabajadores informales

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció hoy que el gabinete económico social elabora medidas para "monotributistas y trabajadores informales", un sector que cifró en alrededor de un millón de personas en el país, en el marco de las acciones que se llevan adelante para ayudar a las personas que podrían verse más afectadas por la propagación del coronavirus.



"Se está evaluando la situación. El tema ya fue planteado por el Presidente (Alberto Fernández) para los monotributistas y los trabajadores informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros; mucha gente que gana la diaria y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades", precisó Arroyo en diálogo con radio Mitre.



El funcionario precisó que "esa franja de trabajadores la calculamos en cerca de un millón de personas" y añadió: "Ahí estamos armando un esquema, el Presidente se comprometió para llevarlo adelante y estamos evaluando las medidas".



Arroyo evaluó además como "satisfactorios" los resultados de la primera jornada del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional, desde ayer y hasta el 31 de marzo, para reducir y controlar el avance del coronavirus en el país.



"Creemos que fue satisfactorio, que hubo mucho menos movimiento en la calle. Seguramente se va a ir profundizando. Los medios de comunicación ayudan mucho. La gente empieza a tomar conciencia lo que pasa en Italia y en España. La cuarentena es una regla a cumplir, no una recomendación", aseguró el funcionario.



Respecto de los sectores más vulnerables, en situación de pobreza, y sobre todo en el conrbano bonaerense y otros conglomerados como en Rosario o Córdoba, Arroyo afirmó que "por suerte, la Argentina cuenta con una red social por fuera del Estado que funciona muy bien, y que llevan adelante iglesias, centro de salud comunitarios, organizaciones sociales y sociedades de fomento".



El ministro precisó que se trabaja en coordinación con esa red: "Ahí tenemos un esquema de red muy fuerte; todos los comedores, de todo tipo, están abiertos todos los días, feriados inclusive, y funcionando, pero ya no concurre la gente del barrio a comer, sino que retiran viandas diarias, o bolsas con alimentos para abastecerse por más días".



Finalmente, el funcionario agregó que la idea es "evitar que la gente circule fuera del barrio, por eso se armó un esquema de viandas en la inmensa mayoría de los comedores: la persona va, retira la vianda, y se va a la casa; los módulos sanitarios también están entregando bolsas con mayor cantidad de alimentos para que la gente se abastezca por más días".