Facilitar uso de tecnología para el dictado de clases virtuales

El área de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Provincia tiene el rol de acercar a los docentes mediante el uso de la tecnología a los alumnos para que las clases continúen de forma virtual.

“Con esto la educación se va a transformar y vamos a incorporar más tecnología en escuelas”, dijo Jorge Savio de Educación Digital.

En ese sentido, Jorge Savio, jefe del área, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "nuestro objetivo es tratar de innovar en educación e incluir la tecnología como un recurso pedagógico dentro del aula, tratamos de introducir conceptos de pensamiento computacional, de programación y robótica. Drásticamente hace unos días cambió el foco de la innovación que ahora está puesta en tratar de que el docente encuentre algún canal de comunicación con sus alumnos para salvar esta situación de contingencia donde de forma obligada tiene que dar clases desde su casa".

Días antes que se tome la decisión de suspender las clases, "veníamos anticipándonos, hablándolo, pero no imaginábamos que se lleve a cabo con tanta rapidez. La primera reacción de los directivos, docentes y la nuestra fue desesperarnos porque hay escuelas que no tienen tecnología o no tienen conectividad", añadió.

Asimismo, señaló que "cambió el foco total de la educación y nos dimos cuenta que hay asimetrías muy grandes entre escuelas, ya sean públicas, privadas, rurales o urbanas. Hay algunas que ya tienen plataformas virtuales con muchos material cargado y contenido para trabajar, pero hay otras que son urbanas y no avanzaron prácticamente nada".

Solidaridad entre pares

Savio destacó que se observa mucha predisposición y entusiasmo de los docentes para trabajar y en especial, mucha solidaridad desde los que tienen conocimientos sobre tecnología hacia los que no.

"Hay maestros que tienen aulas virtuales desde hace tiempo y les explican a sus compañeros de otro establecimiento, pero de la misma asignatura cómo usar esa aula para trabajar en conjunto. Por nuestra parte, nosotros estamos promoviendo estas acciones, que el que más sabe ayude a aquellos que les cuesta más a acceder y los motive".

"No son vacaciones"

Por su parte, Cristian Bejarano, referente técnico del área contó que "trabajamos de casa de manera online con las instituciones que tenemos a cargo, en mi caso tengo un secundario, algunas primarias y también jardines. Queremos que no se pierda el contacto entre el docente y el alumno porque no son vacaciones, sino semanas de cuidar la salud y hay que seguir estudiando, dando clases y aprendiendo".

"Arrancamos brindando la información que nos mandan, luego hacemos un intercambio con los docentes mediante videoconferencia, mensajes de texto o videos interactivos para poder guiarlos, los ayudamos de esa manera. Entonces ellos van creciendo mediante estas herramientas y eso es una gran motivación. Es un gran desafío para nosotros y nos tenemos que hacer fuerte, ojalá esto pase rápido, y seguramente cuando pase quedará un nivel educativo en crecimiento de las Tics dentro del aula, eso sería fantástico", finalizó.

Comunicación

Para más información o dudas, los docentes pueden acceder a la página web del Ministerio de Educación o comunicarse a través del número: 3884046179.

Área de Educación Digital

Hace casi tres años surgió esta área que incide en el nivel inicial, primario, secundario e instituciones de formación docente.

Posee total 130 personas repartidos en todo Jujuy asistiendo a docentes.