Fundación "Conexus" ofrece ayuda a docentes

Una institución provincial ofrece el servicio técnico en la aplicación de aulas virtuales para garantizar el derecho a la educación. Así lo confirmó el vicepresidente de la Fundación "Conexus", Javier Ahumada.

Distintas entidades se están haciendo eco en la necesidad de acercar contenidos educativos a los estudiantes que están en casa.

Tras haberse confirmado el primer caso de Covid19 (coronavirus) en la provincia de Jujuy, el licenciado Javier Ahumada ha ofrecido a instituciones públicas y docentes de la provincia la colaboración y disposición de los equipos técnicos profesionales con los que cuenta la institución para desarrollar aulas virtuales y de esa manera garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes de la provincia.

Para ello, "Conexus", gracias a la Secretaría de Innovación Digital de la Presidencia de la Nación, a través del Programa Punto Digital, contará con aulas virtuales para capacitar a docentes de las localidades de Coranzulí, Volcán, Palpalá y Caimancito, en una primera instancia.

"Sabemos que en el 2020 hay familias que no cuentan con computadoras, pero sí poseen teléfonos inteligentes (smartphone), es por eso que a partir de esta capacitación buscamos que los contenidos que desarrollaban los docentes en el aula, lleguen mediante diferentes formatos ya sea a través de Whatsapp o Facebook, que son las redes sociales más usadas por los jóvenes en los hogares y de esa manera se pueda garantizar el derecho de la educación, y el de permanecer en casa, frente a esta pandemia del coronavirus de la que no estamos exentos, señaló Ahumada, quien además expuso que no es azaroso que se haya elegido localidades del interior y de las cuatro regiones geográficas.

Ahumada es profesor en Educación Primaria, licenciado en Educación y especialista en Entornos Virtuales.

Cabe destacar que la Fundación "Conexus" cuenta con equipos especialista en entornos virtuales de aprendizajes y fue pionera en educación e-learning en la provincia de Jujuy.