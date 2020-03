Narvaéz: "Los palpaleños somos muy futboleros"

Sumar siempre es bueno y más aún cuando los sacrificios están a la orden del día. Y así lo comprendieron los directivos, equipos, jugadores y aficionados de la Liga de Veteranos Estándar Palpalá que al haber escuchado las medidas dispuestas a nivel Nacional, Provincial y Municipal por el coronavirus (Covid-19) debieron consensuar para detener toda la programación pese a que algunos se mostraron reacios, debieron acatarlas.

La Liga de Veteranos de Palpalá alberga 100 equipos de diferentes barrios de la ciudad siderúrgica en 4 categorías: A, B, C y Súper 45.

Sin embargo, se tomaron cartas en el asunto antes las diferentes restricciones impuestas y allí el presidente de la entidad siderúrgica rápidamente actuó para adherirse a la cuarentena obligatoria.

Por ese motivo Miguel Antonio Narváez, titular, de la Liga de Veteranos Estándar comentó ante El Tribuno de Jujuy que "tomamos la decisión de parar todo antes la comunicación de las autoridades en todos los niveles. Hablé con el jefe de Unidad Regional 8, Hernán Vargas; y el director de Deportes de la Municipalidad de Palpalá, Daniel Luna; con quienes conversamos y se llegó un acuerdo de suspender todas las actividades deportivas de la Liga de Veteranos Palpalá como las otras en la ciudad", acotando que "nosotros contamos con 100 equipos y cuando me dan la noticia que fue el viernes de la semana pasada empezamos a avisar a algunos delegados y otros llamaban a la sede de la Liga, pero algunos, a decir verdad somos tan futboleros los palpaleños que algunos lo tomaron bien y otros tenían cierta resistencia, pero dentro de todo el panorama y como se fue dando luego lo asimilaron bien".

Posteriormente confesó que "tenemos 4 categorías A, B, C y Veteranos 45, estábamos transitando la 5° fecha, recién iniciado el campeonato y estamos viendo que sucede en este parate que será hasta el 31 de este mes en un principio pero dependemos de lo que suceda y una vez que tengamos noticias de la autoridades y cuando nos autoricen a retomar las actividades recién veremos qué decisión se toma porque el campeonato estaba recién empezado".

Del mismo modo Narváez, comprometido con la causa, manifestó que "el consejo que puedo dar yo es el mismo que me dieron a mí las autoridades, que nos quedemos en casa y entiendo que todos los veteranos en Palpalá somos muy futboleros y estamos esperando por horas que llegue el sábado para salir a la cancha y lo que les puedo sugerir es que nos quedemos en la casa y ayudemos a que este mal pase lo más rápido posible. Nos quedemos con la familia hasta que se retome el fútbol en Palpalá", declaró.

Por último, fue sincero al decir que "te mentiría si te digo que tenemos algo preparado porque todavía no nos podemos juntar ni reunirnos con la Comisión Directiva, ni los delegados y Dios quiera que se solucione esta Emergencia Sanitaria. Ahí hablaremos con todos para ver cómo resolvemos la continuidad del campeonato", agregando que "por los pronto la atención al público y a los delegados por el pago de las cuotas queda suspendida desde el lunes pasado. Tal es así que por recomendaciones de las autoridades no nos juntamos en nuestra sede del barrio San Cayetano que permanece cerrada. Lo veníamos haciendo los lunes y miércoles pero me llegó la orden de no atender a nadie y cerramos hasta nuevo aviso. Incluso se dejó un cartel en la sede de que no se atenderán hasta que nos den el visto bueno las autoridades tanto policial como municipal", concluyó.