Preocupación de jujeños en otras provincias

Por Luis Caraballo

La situación que atraviesa el país por la cantidad de casos confirmados de coronavirus en los últimos días hizo alarmar a parte de la población para tener ciertos cuidados. La cuarentena obligatoria y el cierre de los pasos provinciales, generó gran preocupación a los jujeños que residen por trabajo o estudio en otras jurisdicciones del país.

Es que la situación que atraviesa cada provincia es distinta.

El pensamiento de acompañar a la familia es lo que más resuena en aquellos que se encuentran afuera y hoy la tecnología es la herramienta de mayor conexión. Video llamadas, mensajes por WhatsApp, entre otras, son algunas de las formas que están haciendo de comunicación directa con los familiares que están en suelo jujeño y que velan por el estado de salud de los que no están aquí.

Personas consultadas por El Tribuno de Jujuy que se encuentran en otras provincias por motivos de estudios y laborales, indicaron que la situación para ellos es muy preocupante tanto por la ciudad en la que se encuentran, como de la visión que tienen sobre lo que pasa en Jujuy.

Algunos se encuentran en las provincias del noroeste argentino, en tanto, uno en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

La mayoría son estudiantes que no pudieron usar la "repatriación" que ofreció el gobernador de la provincia Gerardo Morales para que pasen el tiempo del aislamiento social preventivo y obligatorio en Jujuy por la falta de conocimiento y rápida ejecución de ese plan con la Dirección Provincial de Transporte.

En tanto, otros, e inclusive los mismos estudiantes consultados, se encuentran trabajando en esos lugares, por lo que, también están a la expectativa de cómo continuará el tiempo de aislamiento para retornar a sus actividades cotidianas.

NICOLÁS LLANES, EN SALTA

La situación está medio complicada ya que el gobernador de la provincia de Salta decretó que no puede haber servicio de transporte público ni de larga distancia en toda la provincia, entonces es medio complicado. Hay muchos negocios que están cerrados, está la Policía todo el día por todos los barrios despachando a la gente que esté en reuniones a sus casas. Está bueno por la prevención que están tomando, pero da un poco de bronca la situación porque uno quiere ir a ver a su familia, en mi caso a Jujuy, pero hay que cumplir con las restricciones por el bien de todos. No te dejan salir para nada, sólo podes ir a comprar verduras y esas cosas para el día. Si te ven en la plaza te mandan a tu casa. Ya no podemos ir al centro ni a los hospitales en colectivo, solamente hay que llamar a las ambulancias.

MATÍAS RONDÓN, EN TUCUMÁN

La verdad que yo estoy bastante preocupado no sólo por las noticias que se vienen dando, sino también porque tengo familia en Italia y sé que la están pasando bastante mal y eso es lo que me hace tener mucho más conciencia por tener contacto con gente de allá. En este momento que hablo con vos estoy con el teléfono y jugando a la Play, tratando de tomar el resguardo correspondiente y alejándome de todo lo que no puedo hacer. No puedo viajar a Jujuy, me encantaría viajar allá, pero no puedo. Mi familia en Jujuy está todos aislados, gracias a Dios hay bastante conciencia, tenemos chicos chiquitos en la familia por lo que ayudó a concientizarse más. Para mí es un bajón, todos los días estamos con video llamadas, mensajes, porque al no poder viajar, se hace más dura la cuarentena.



EMANUEL OLIMA, EN LA RIOJA

La verdad que la situación aquí en La Rioja es particular, pero, se vieron muchos controles, la gente no puede salir a sus trabajos, en los supermercados se mantiene el nivel de personas. Lo que nos ayuda a nosotros es que, por lo que sabemos que el virus no soporta temperaturas mayores a 20º y acá tenemos temperaturas superiores a 25 o 30 grados, así que eso nos favorece bastante, pero estoy bastante tranquilo. Es más psicosis que otra cosa.

Por Jujuy si estoy preocupado porque las temperaturas están siendo bajas, hay gente que no está respetando la cuarentena. Mi mamá, por ejemplo, ella tiene un negocio y le dije que no vaya a atender; sabemos que hay gente que vive de lo que gana en el día, pero es preferible que se queden en casa. Esperemos que sea algo pasajero.

LUCAS QUIROGA, EN CHUBUT

Desde el lunes pasado que ya comenzamos a no tener clases hasta el 31 de marzo. La cuestión es que, desde mi punto de vista, no lo veo tan positivo porque la universidad sigue dando las clases a todos por internet y hay algunas cosas que no se entienden o porque hay cosas que no son tan claras y vos no tienes a alguien y no podés hacer una consulta personalmente porque no hay nadie en la universidad, y para mí es un punto negativo. Otro para mí es que en la provincia empezaron a implementar la disminución de los recorridos de los colectivos. Y ahora a las personas no las dejan que se junten en las plazas o en las playas, nos tienen bastantes controlados. Los comercios están por cerrar, está bastante regresivo. La verdad que mi familia me preocupa. Trato de estar tranquilo y esa es mi parte de la cuarentena, estar en calma, no haciéndome la cabeza.

BRENDA DE LA BARRA, EN TUCUMÁN

Yo estudio psicología. Vivo sola, no tengo familiares aquí, pero sí tengo muchos amigos, y es como que muchos están aislados y no salgo mucho tampoco. Pero, al correr de los días, por ejemplo cuando voy a retirar giros que me mandan mis viejos o cosas así, es como que ahí me di cuenta de la magnitud porque estaba encerrada en mi mundo, estudiando, y como se suspendieron las mesas, no sé qué hacer. Mi papá trabaja en el hospital “San Roque” y mi mamá en la maternidad. Creo que yo estoy más preocupada por ellos que ellos por mí, porque ellos me educaron con la higiene, tengo mi botiquín, alcohol en gel y no tuve necesidad de ir a comprar. No me sentí como esas personas ni entré en pánico