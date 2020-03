Recitales y documentales

Se podrán apreciar por Directv Go en smart tv, celulares, etc.

Todos los clientes de Directv pueden acceder a una variada oferta de recitales y festivales de música para ver a través de la app de streaming Directv Go en smart tv, celulares, tablets y computadoras.

Los recitales disponibles son Depeche Mode: Spirits In The Forest, The Beatles: Made On Merseyside, Elton John: The Nation’S Favourite Song; Eric Clapton; Isle Of Wight Festival 2018; Soundstage Presents Ringo Starr; Soundstage Featuring Alanis Morissette; Front And Center Presents Liam Gallagher; y Video Killed The Radio Star.

El filme Depeche Mode: Spirits In The Forest, sigue a la banda en la gira Global Spirit Tour, llevada a cabo desde mayo de 2017 a julio de 2018. En este tour, se presentaron frente a más de tres millones de fans en 115 shows realizados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, convirtiéndose en la gira más extensa de su historia. Filmado de manera artística y expertamente editando, este documental va más allá del típico especial de concierto y mezcla emocionantes actuaciones musicales de los shows de la banda en Berlín con íntimos segmentos que siguen las historias de seis de sus fans. Fue dirigido por el histórico colaborador de la banda Anton Corbijn, responsable del clásico video de Enjoy the Silence.

The Beatles: Made On Merseyside es la historia de la mítica banda y sus orígenes en la década de 1960 en Liverpool, testimonios exclusivos y material de archivo.

Isle Of Wight Festival 2018 es un especial sobre el icónico festival de música de la isla de Wight de Reino Unido que reúne a artistas de la talla de Kasabian, Depeche Mode, The Killers, Camila Cabello, entre otros.