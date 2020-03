Sector comercial de Jujuy pide créditos a tasa cero

Plantea la grave situación y que el pedido de créditos permitiría poder afrontar el pago de sueldos.Considera que aún no hubo medidas que favorezcan a las pymes, dado que al 1 de abril habrán parado 22 días.

Desde el sector comercial de Jujuy esperan con expectativa que se les otorgue créditos a tasa 0% ya que de otro modo les será imposible cumplir con sus obligaciones y poder afrontar sueldos. Entienden para el 31 de marzo serán 20 días sin trabajar que impactarán fuertemente. Esperan medidas más contundentes para las pymes.

La situación sanitaria de obligada cuarentena está generando una parálisis económica que afecta principalmente a las pymes y Jujuy no es la excepción. El sector comercial coincide en pedir créditos a tasa cero.

El presidente interino de la Cámara de Comercio de Jujuy, Guillermo Bustamante, quien fuera uno de los referentes que se reunió con el gobernador Morales recientemente para plantear requerimientos de las pymes, aseguró que sólo se anunció a nivel nacional una línea de crédito de 24 % y desconocen cómo se implementará la rapidez en el otorgamiento. "Hemos hecho gestiones para créditos a tasa 0 porque nos parece injusto que tengamos que pagar créditos a una tasa del 24% cuando la situación amerita que el Estado nacional implemente algún tipo de asistencia a las pymes", afirmó el empresario.

Explicó que la adhesión al decreto presidencial es total, salvo los rubros exceptuados por estar vinculados a la alimentación, farmacias y productos esenciales. Detalló por ello que el pedido de créditos a tasa cero no significará usarlo para comprar bienes de trabajo o capital, sino absorber el pago de sueldos que tiene carácter alimentario para sus empleados; de alquileres y cuestiones básicas del negocio.

"Todavía estamos esperando medidas más contundentes y más concretas porque, si bien se han anunciado algunas medidas como la suspensión de la compensación del cheque hasta el 1 de abril, y la suspensión del pago de cuotas, como tarjeta de crédito hasta el 1 de abril, no son medidas que nos lleven tranquilidad a las pymes y a los comercios en general", sostuvo. Entendió que luego del 1 de abril podría explotar todo ya que la situación de las pymes es grave ya que no pueden cumplir con sus compromisos ni siquiera con el pago de sueldos.

Sucede que el Banco Central de la República Argentina (Bcra) anunció que entre el 20 y el 31 de marzo no habrá compensación de cheques, con lo cual se estima que prácticamente no habrá liquidez para el financiamiento pymes.

"Para las pymes no ha salido nada, salvo la prórroga del primero de abril. Es como que salís del 31 de marzo y entrás al primero de abril y tenés la lluvia de obligaciones incumplibles porque acá no se trata de que haya voluntad de pago lo que hay es cuestiones de cumplimiento imposible ", aseveró Bustamante . Sostuvo que esa medida no es una solución y que hay preocupación.

Por otro lado, dijo que hace unos días desde la Unión de Empresarios como otros referentes del sector comercial se reunieron con el gobernador Morales quien compartió la preocupación de los empresarios y referentes de pymes. Como lo hicieron antes de que el gobernador participara del encuentro con el presidente Fernández, los empresarios aún no se pudieron volver a encontrar para conocer el resultado de esa gestión.

Consideró que coinciden en que hay que priorizar la situación sanitaria, estimó que se deben contemplar estas cuestiones que hacen a la vida de los comercios y pymes, para ver cómo se atenúa el impacto sobre el sector "Si se corta la cadena de pagos explotamos las pymes, la economía y estamos muy preocupados porque no vemos medidas concretas para las pymes", reiteró.

Puntos planteados



LUIS ALONSO, UNIÓN DE EMPRESARIOS

Luis Alonso anticipó que en adelante prevén conversar con la Cámara Inmobiliaria para tratar el tema de los alquileres porque muchas pymes no podrán hacer frente a las obligaciones.

Entre los puntos planteados ante el gobernador para que interceda a nivel nacional, además de tasa cero, fue gestionar ante las autoridades del Bcra la prórroga de los vencimientos de los cheques diferidos, emitidos con anterioridad al 15 de marzo del corriente año. O en su defecto que los rechazos por falta de fondos que se produzcan a partir del mes de marzo, no afecten las calificaciones bancarias y también eliminar los requerimientos bancarios respecto del pago puntual aportes y contribuciones que, si no se pagan, implican la no renovación de acuerdos e impiden el acceso a préstamos.También eliminar por 60 días el cobro compulsivo mediante embargos que realiza Afip, suspender la aplicación de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos; postergar por 60 días todos los vencimientos impositivos nacionales y provinciales; eliminar por 60 días la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios de las deudas con Afip y otros recaudadores.

Además eliminar por 60 días el componente impositivo de alimentos y productos de limpieza; el de tarifas de servicios públicos y combustible. Luego eliminar las cargas sociales de marzo y abril de 2020; prorrogar el vencimiento de las cuotas de los planes de pagos y moratorias en curso; y el de servicios públicos; acreditar en las cuentas bancarias los embargos que están trabados a la fecha y suspender el corte, por falta de pago, de servicios de luz y gas por 60 días.

Solicitan posterguen vencimientos

El presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso enfatizó que durante la reunión con el gobernador Gerardo Morales, presentaron un petitorio planteando prórrogas de impuestos nacionales, contribuciones patronales y otras planteando la preocupación para afrontar el pago de salarios y créditos a tasa cero para afrontarlo.

“Hemos pedido acuerdo financiero, a tasa cero de manera de poder hacer frente al pago del salario cuando esto termine”, precisó y aseguró que los planteos fueron bien recibidos.

Explicó que a los créditos anunciados del 24% a 26% de tasa, si se le aplican los impuestos superaría los 34% que aseguró hace que la medida no sea alentadora, e insisten en que los créditos sean a tasa 0 %.

Además solicitaron postergación de pagos de ingresos brutos, también para que interfiera en torno a las tarifas de servicios de luz, gas y agua como para que se posterguen los vencimientos. También respecto a los vencimientos de los cheques, algo que se contempló a nivel nacional posteriormente a la reunión del gobernador con el presidente. “Se ha prorrogado para fin de mes, pero me parece que esto da para más largo y entonces hay que tener en cuenta para más adelante hasta que las pymes se puedan recuperar, que va a llevar un tiempo”, aseguró Alonso.

Caber recordar también que la Afip prorrogó hasta el 30 de abril la suspensión de los embargos a pequeñas y medianas empresas. Al respecto dijo que ya se había prorrogado y que en Jujuy muchas pymes están en esa situación, y agregó que también pidieron que el organismo suspenda los vencimientos y el pago de contribuciones patronales por lo que esperan definiciones.