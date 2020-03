VIDEO. “Me preocupa que haya tontos que no entiendan la situación en la que estamos”, dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández habló este domingo de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo y advirtió que le preocupan aquellas personas que no cumplen con el aislamiento total que rige en el país desde el viernes: "Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente", sentenció.

"Me preocupa que haya tontos que no entiendan dónde estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas", dijo el Presidente.

El mandatario también adelantó que este lunes a las 11 se reunirá con todos los intendentes del conurbano para analizar "qué logística necesitamos desplegar para que todo sea atendido". En este sentido, también dijo que buscará que el Ejercito "se involucre plenamente" en temas de logística.

En cuanto a los efectos económicos que puede generar la cuarentena total en el país, reconoció que "vamos a tener un parate y eso lo tenemos que afrontar entre todos". Sin embargo, remarcó que hoy "la urgencia no es la economía, la urgencia en la vida de la gente".

"Ayer (por el sábado) estuvimos haciendo una reunión de Gabinete y resolvimos medidas que desde mañana se van a conocer. Cómo resolvemos el problema del taxista, del monotributista, del que recibe una asignación universal, vamos a resolver el problema de las pymes, los comerciantes".

"Todos esos casos van a tener respuesta y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. Lo único que no podemos es sumarle a la pandemia la intranquilidad para vivir", añadió Fernández, quien afirmó que estas nuevas medidas se conocerán a partir de este lunes.

En cuanto a la posibilidad de que se declara estado de sitio como en otros países de la región, consideró que "hoy por hoy no hace falta" y agregó que "tener que declararlo sólo hablaría muy mal de la sociedad argentina".

En una entrevista con Telefe, el jefe de Estado señaló que ya iniciaron "acciones penales sobre más de 2.000 personas en un día" y "secuestrado más de 300 autos".

Tal vez desafiaron la lógica de si esta vez era la Argentina de siempre, coimeando a un gendarme, y se encontraron con que la Argentina es otra. Y hay una ley que dice que no pueden salir de sus casas", enfatizó.

En este sentido, aseguró: "La Argentina de los vivos y picaros en este momento no existe más y espero que nunca más exista. Muchos de los que han salido salieron con la idea de que 'si me paran lo arreglo', y les falló".

Por lo que remató: "Ojalá que este virus maldito nos eduque y que nos haga entender que este no es un lugar para los vivos".

En cuanto a la situación del país, donde hay 225 infectados y cuatro muertos, indicó: "Pareciera ser que pudimos tomar las medidas a tiempo y aplanar la curva y tenemos que seguir haciéndolo. Es difícil decir dónde estamos porque no sabemos. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar, estamos peleando contra un ejercito invisible, esos virus que no sabemos dónde están".

"Hemos hecho todo lo que debíamos hacer, pero no sabemos si el objetivo se logra totalmente. No sabemos cuántos están respetando la cuarentena, aunque me animaría a decir que hoy es prácticamente plena", consideró.

El jefe de Estado también aseguró que "yo no estoy peleando por la economía, estoy peleando por la vida", que "no estoy haciendo política, sino valorando a la sociedad argentina", para que la gente "no se enferme", y dijo que se siente "acompañado por la gran mayoría de los argentinos", aunque asumió que "quedan algunos insensibles".