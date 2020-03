Cinco bolivianos que evadieron todos los controles arribaron a San Pedro

Cinco personas provenientes de Bolivia, que tras evadir todos los controles camineros, arribaron en la tarde de ayer a San Pedro de Jujuy, fueron examinados por personal del Same, que acudió al lugar, luego de que los vecinos realizaran la correspondiente denuncia ante la Policía de la Provincia y Gendarmería.

De acuerdo a lo expresado por la policía, se supo que los extranjeros no presentaban síntomas de la enfermedad y al momento, fueron notificados que deberán permanecer en cuarentena obligatoria.

Un verdadero revuelo se vivió en un sector de barrio Santa Rosa, cuando los vecinos observaron que un total de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, habían arribado a bordo de una camioneta proveniente del vecino país de Bolivia. Cabe acotar que atentos a cada orden o disposición impartida por las autoridades provinciales, los vecinos no dudan en denunciar a través del número de emergencia, la presencia de personas que arriban desde otros países, constituyéndose en verdaderos eslabones de la gran cadena solidaria que se formó para luchar contra la pandemia.

Al lugar arribaron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia, quienes tras constatar la veracidad de lo expresado por el vecindario, se pusieron en contacto con el Same San Pedro, cuyo enfermera al arribar, procedió a examinar a la familia procedente de Bolivia, informando que los integrantes no presentaban síntomas del coronavirus. Según lo apuntado, se tomaron las muestras correspondientes para ser enviadas a las autoridades sanitarias de la provincia.

Tras verificar las identidades de los mismos, se les notificó que deberán cumplir estrictamente con la cuarenta establecida y que no deberán salir por ningún motivo de la casa, disponiendo que un efectivo policial quede apostado en la puerta de la vivienda.

Sin lugar a dudas que este hecho dejó al descubierto la carencia del personal del Same, por cuanto no contaba con el equipo de seguridad correspondiente para intervenir en estos casos, como pantalón cubre botas, cubre cabeza, entre otros y lo más sorprendente es que no cuenta con un médico. Ya desde hace tiempo que la comunidad viene efectuando el reclamo correspondiente por la falta de un médico para el Same San Pedro y a en esta situación de riesgo, es la enfermera quien intervino junto a un chofer.

Por otro lado, la gente solicitó que se arbitren los medios para reforzar la seguridad en la zona fronteriza, ya que de acuerdo a datos proporcionados por argentinos que residen en localidades ubicadas al norte de Salta como Pocitos, indicaron que es innumerable la cantidad de personas que están ingresando al país desde Bolivia y si bien la frontera está cerrada, lo hacen por caminos clandestinos y que los remiseros de la zona están lucrando con eso, llegando a cobrar $8.000 para trasladar no sólo a bolivianos, sino a colombianos y de otros países hasta las ciudades de Orán o Tartagal. Ante esto solicitaron que se arbitren los medios para que en Salta se refuerce el control por parte de Gendarmería Nacional.