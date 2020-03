¿Qué tan importante es cuidar nuestro sistema inmunológico en estas circunstancias?

Cuando hablamos acerca de fortalecer el sistema inmunológico estamos hablando de tener una alimentación completa y variada, porque eso es lo que va a ayudar a que esté más fuerte. A pesar de que en estos días nos tengamos que quedar más tiempo en casa, nuestra dieta tendría que cumplir con las recomendaciones de las guías alimentarias argentinas. Por ejemplo, éstas nos hablan de no vivir a pan durante todo el día, sí hacerlo para mis desayunos o meriendas pero no en grandes cantidades.

También es importante agregar algunos productos lácteos a mis desayunos y meriendas para tener fuentes de calcios, productos más integrales, salvado, semillas, avenas son una opción para cocinar panes muy ricos. Hay que tratar de pasar la mayor parte del tiempo que estamos en casa realizando actividades, cumplir con los momentos de comida.

Esta situación genera estrés y ansiedad a muchas personas, ¿Cómo se evitar que esas emociones se vuelquen a la comida?

Allí tenemos varios aspectos para trabajar. Es fundamental mantener horarios de comida para disminuir la ansiedad, tener marcado mi desayuno, almuerzo, merienda y cena. Por otra parte, es importante organizar qué es lo que se va a comer, tratar de preparar comida casera y sea la cantidad justa, porque si nos sobra nos va a dar la sensación de que podemos seguir comiendo.

Otra de las cosas que funciona es tratar de no tener alimentos a la vista, alimentos como panes o galletitas, tratar de tenerlos guardados en la alacena para que no me pase que cada vez que yo los vea quiera comer un poquito. Pero sí tener a la vista por ejemplo, algunas frutas. Sabemos que todas las frutas contienen vitamina C, aprovechar los alimentos frescos, siempre me conviene comer la fruta entera y no tanto los jugos.

Si yo soy una persona ansiosa, los frutos secos me pueden servir en una porción adecuada, es decir un puñadito y no la bolsa entera, al ser crocantes nos ayudan a que nosotros tengamos que masticar más y eso me da la sensación de saciedad.

La ansiedad también viene por muchos aspectos, actualmente hay mucha incertidumbre de saber qué va a pasar, pero siempre es importante ir paso a paso, día a día, si nosotros queremos resolver ya lo de estos quince días es muy complicado, pero sí tengamos en cuenta ir trabajando día a día, y amigarnos con nuestros alimentos.

¿Es necesario modificar la alimentación en tiempo de pandemia?

Modificarla va a depender de cada hábito alimentario que se esté teniendo en cada familia. Se recomienda que tengamos una alimentación completa, variada, adecuada y que empecemos a tomar conciencia de que no podemos vivir solamente a azúcar, mate y pan, necesitamos otros nutrientes que también son necesarios para nuestro cuerpo.

Se hace mucho hincapié en las frutas, que necesitamos entre 2 a 3 porciones por día, al menos dos o tres colores de verduras en mi plato porque justamente tienen antioxidantes, vitaminas, minerales que nos van a ayudar muchísimo en estos tiempos.

Tener mi porción de carne, tratar de incluir las legumbres para sumar una fuente proteica también.

El arroz, el fideo, la papa y la batata, el choclo y las harinas son una parte importante en nuestra alimentación pero no pueden cubrir todo el plato, tienen su espacio.

Con el decreto del Gobierno, la gente salió corriendo a "stockearse", por miedo a quedarse sin nada ¿Es posible que no realicen una compra inteligente?

Lamentablemente es así. A la hora de ir al supermercado hay que revisar qué es lo que tenemos y qué nos falta.

Estos días vi carritos llenos de gaseosas, snacks, juguitos, papas fritas, mucho fiambre. Me van a servir por cierto tiempo, como todo son alimentos que tienen caducidad, pero es importante tener frutas y verduras y el grupo de las carnes.

Cuando uno recorre el supermercado nos tientan algunas cosas, alimentos o preparados. Por eso siempre es importante realizar una lista para comprar sólo lo que necesitamos. Además podemos planificar qué vamos a cocinar en la semana para que podamos realizar una compra inteligente.

Es posible que mucha gente tome esta cuarentena como unas vacaciones y se relaje. Teniendo en cuenta que la ansiedad y el estrés de la situación jueguen en contra ¿Esto puedo traer otros problemas de salud?

Si no nos organizamos seguramente va a traer como consecuencias otras enfermedades, incluso el despertar de algunas enfermedades crónicas, por este motivo tenemos que tratar de ser lo más organizados con nuestros horarios.

Sabemos que mientras mayor cantidad de enfermedades crónicas tengamos también aumenta el riesgo de contagio si salimos.

¿Qué necesitamos incorporar en nuestra dieta diaria?

Tenemos una guía alimentaria que es para la población argentina y que está adaptada a nuestros gustos. Es importante que diariamente se consuman dos porciones de lácteos (leche, queso y yogurt).

Que no nos falten los productos de origen animal como la carne y los huevos. Las frutas y verduras deben consumirse diariamente. También debo tener hidratos de carbono, pero con la recomendación de que sea sólo una pequeña porción.

¿Los alimentos de conserva son buenos?

Los productos de conserva se pueden consumir sin problemas, lo único que tenemos que tener en cuenta es que para su conserva se usan productos químicos y en específico lo que son derivados de sodio, entonces tener en cuenta que en casos de hipertensión y problemas renales, hay que lavarlos, drenarlos, enjuagarlos y dejar que se vaya todo el líquido.

¿Qué hacer con la alimentación de los más chicos?

Es importante también que nos ordenemos y tratemos de marcar los horarios de las comidas. Por otra parte, ellos pueden necesitar la presentación de algunas colaciones. Hay que aprovechar que están en casa y podemos darles tareas muy simples como pelar alguna fruta o tratar de incorporarlos en lo que es la preparación de los alimentos, para que ellos puedan reconocer lo que van a consumir, que se puedan acercar a estos alimentos.

Vivimos en una época en la que los chicos prefieren los alimentos ultraprocesados, alimentos con mucha grasa o frituras y éste es el momento de tomar conciencia que tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos. Como adultos somos los responsables de la salud de los niños, entonces tenemos que tener en cuenta que si hay algo que les gusta mucho las galletitas, papas fritas o hamburguesas, tratemos de que el consumo sea esporádico, no constante, controlado.

Por último, algún consejo para atravesar esta situación...

Lo más importante es recordar que no tenemos un tratamiento específico para el Covid-19, pero desde la parte nutricional nosotros podemos ayudar mucho a evitar enfermarnos.

A pesar de que estamos en aislamiento, tratemos de mantenernos lo más tranquilos posibles, hacer ejercicio, moverme y tratar de que la casa sea un lugar tranquilo donde podamos cargarnos de energía positiva.

Respecto a la alimentación tenemos que tener en cuenta que no resuelve problemas, la idea de que estoy feliz y tengo que comer o estoy triste y como, volcar estos sentimientos o emociones a la comida no es bueno.

No tengo que comer para descargarme, si yo noto que no puedo manejar este estrés buscar actividades que sean un cable a tierra y me ayuden a descargarme, pero eso no es la comida.