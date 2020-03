Operativo de la Unidad Regional 4 en las Yungas

En un megaoperativo realizado anoche, efectivos de la Unidad Regional 4 de la Policía de la Provincia, procedieron al arresto de dieciocho personas, 14 varones y cuatro mujeres, que lejos de acatar las órdenes impartidas por las autoridades provinciales para prevenir y proteger a la población de la pandemia del coronavirus, prosiguen con reuniones clandestinas en las calles. Según el informe oficial, estas desaprensivas personas, residen en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y Caimancito.

Cabe acotar que en la Unidad Regional 4 con asiento en Libertador, se realizan los operativos en los horarios de la mañana, tarde y noche, de 8 a12, de 15 a 22 y de 23 a 8, trabajando con personal de servicio y recargado que salen en forma conjunta. Una de las acciones es hacer el "barrido" por todas las arterias de la ciudad. Las personas aprehendidas son notificadas de acuerdo a disposiciones de la Fiscalía Federal de que deben cumplir la cuarentena obligatoria y que si no lo hacen, la próxima vez que se los encuentre en la vía pública se les iniciará el sumario correspondiente. Tras la notificación, quedan arrestadas y luego de la averiguación de antecedentes recuperan la libertad.

Desde la fuerza, se indicó que los operativos se concretan en forma constante con el objetivo de evitar que la gente salga a la calle y lamentaron que la gente no tome conciencia de la importancia que reviste acatar la cuarentena.

Por su parte los vecinos apuntaron que debido a la gente que actúa irresponsablemente, la policía está gastando recursos que podría necesitar más adelante. "Apoyamos la labor de la Policía, pero a estas alturas no entendemos que tengan que andar toda la noche detrás de los inconscientes que ponen en riesgo la vida de todos. La gente que no hace la cuarentena debe tomar conciencia que está desgastando a la fuerza policial, recargándola hasta lo indebido. Cuando realmente la necesite no podrá contar con una policía efectiva sino desgastada", expresó la comunidad que sí cumple.