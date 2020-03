Pintando en casa, Fernando Fernández habla de su obra

Tener que estar en la casa, para un artista plástico, también es un desafío creativo. Fernando Fernández nos dice que "ante todo aprovecho a decirle a la gente que hay que estar en la casa, no hay que salir. Yo aprovecho y estoy en el taller, tengo planificada una exposición que estaba pensada para mayo, en el museo Terry, pero que es probable que se reprograme".

"Estoy trabajando bastante duro y bastante inspirado en una serie, más que nada, de paisajes. Es algo que no hago desde hace muchos años. Los primeros que hice en Tilcara, allá por el 2005, fueron más bien construcciones puramente abstractas, pero ahora estoy tomando un poco más de figuración. Me tengo que atar las manos para decir que un cuadro está terminado, y más con tiempo, eso me gusta", dice.

Nos explica que "esta serie que estoy terminando está pensada en charlas que fui teniendo con dos grandes maestros, con quienes compartí trabajo, amistad y tiempo. Hablo de Pedro Molina y don Hugo Irureta, y voy desde la obra de uno, más visceral, más fantasiosa, hasta el otro extremo, Irureta, con sus cuadros más mentales, minimalistas, de su último período con sus contrastes de color, de línea, de forma".

Agrega que "no sólo tomo de referencia sus obras, sino las charlas que hemos mantenido, sus lecciones, uno enseñándote desde un lado más socarrón, el otro más directo. Soy muy inquieto agarrando proyectos, pero esto lo venía meditando y quise repensar mi obra a partir de influencias y enseñanzas para aceptar los errores que repetimos, las facilidades, los recursos que uno conoce".

Recuerda que "alguna vez fue el desafío del Quesada Project, en la revista Espantos de la Independencia, sentándome a pensar cómo dibujar una historieta, cosas que nos llevan a salir del espacio conocido para mancharme con tintas, volver a usar materiales. Y el paisaje, que es empezar a mirar lo que me rodea, salir un poco de la pintura interior en la que estás viendo lo estás viendo en vos y mirar hacia afuera, lo que nos rodea".

Define que "no soy un pintor hiperrealista, ni siquiera realista, pero es mi realismo. Antes deconstruía un paisaje, y ahora capaz que haga lo mismo pero desde otro lado. Un día don Hugo agarra un cuadro mío y me dice: este es el camino porque te estás despojando de un montón de cosas, pero era un cuadro que había hecho por fuera de lo que pensaba que eran mis pinturas. Empiezo a entenderlo ahora".

Con Pedro Molina recuerda "haber pintado un mural en La Rioja. Se volvía loco porque los ayudantes no podían pintar un cielo impresionista, y él trataba de explicárselos sentado, porque no se podía subir a un andamio. Haber vivido eso es magnífico, tengo que resaltar a los maestros".

Acaso esto comenzara "después de una muestra completamente abstracta, cuando el intendente de Tilcara me encarga un cuadro del frente de la municipalidad. Fue un desafío para mi sentarme y pensar en cómo podía hacerlo yo, no parecido a tal. A veces, pecando de soberbio, he desestimado el paisaje, pero esa vez me di cuenta que no era fácil pensar en cómo hago yo el viento en una pintura. Entonces pensé en los dos últimos maestros que tuve".