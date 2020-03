Bernal dijo que no se negó a hacer cuarentena y desmintió a los medios y al Gobierno

Luego del escándalo protagonizado por la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, María Silvia Bernal, quien en este momento se encuentra en cuarentena, luego de, en un primer momento, negarse a cumplirla tras regresar a la provincia de un viaje en el exterior; agradeció a través de un comunicado a las autoridades provinciales y nacionales "por facilitar mi retorno a esta ciudad".

La funcionaria de la Justicia jujeña desmintió a su vez, haberse negado a acatar la medida, aunque el propio gobierno provincial lo había informado y este medio lo había chequeado en el lugar de los hechos.

La carta

"María Silvia Bernal, en mi condición de ciudadana nativa de esta Provincia es mi deseo, en primer lugar, agradecer a las autoridades de los Ministerios del Interior y Transporte de la Nación, como asimismo al Ministerio de Seguridad, Dirección de Transporte y autoridades del gobierno de mi Provincia por facilitar mi retorno a esta Ciudad.

En tal contexto, en mi carácter de funcionaria publica como Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, declaro que, en la instancia antes referida, me he sometido a todas y cada una de las disposiciones impuestas por los organismos pertinentes, en cuanto lo contenido en la normativa nacional como provincial, encontrándome cumpliendo el aislamiento previsto para casos como el mío, en retorno desde países extranjeros. Todo ello, al igual que las seis personas en mí misma situación.

Por lo expuesto, descalifico de manera contundente las arteras versiones que me colocan en una actitud reticente o contraria al cumplimiento de las medidas dirigidas a minimizar el efecto devastador del flagelo que afecta al mundo (COVID19).

Contrariamente, a aquellas versiones, comparto en su integridad las referidas medidas, especialmente en nuestra provincia, que se presenta como señera en la protección de la salud y la seguridad públicas".