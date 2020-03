Celebrar en el dolor

En medio de esta situación tan dolorosa que vivimos por el coronavirus, vamos redescubriendo tantas historias calladas, que seguramente, se repiten en cientos de lugares de todo el mundo azotado por esta pandemia.

Quienes acompañaron a Lucía dieron gracias por la vida y no olvidaron que por cada lágrima habrá un milagro de amor.

Lucía Jovina Brizuela, una madre y abuela sampedreña, docente en sus años jóvenes, vivió en tan sólo 24 horas, dos hechos que seguramente dejarán huellas profundas en su corazón.

La llegada del otoño traía un acontecimiento importante, el cumpleaños número 80 de Lucía, celebración ideada con gran amor en la mente de sus hijos, la gran fiesta que reuniría a toda la familia, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, llegados desde las distintas provincias que eligieron para forjar su destino.

Pero apenas llegado el otoño, poco antes del mediodía, Lucía recibió la infausta noticia del fallecimiento de su hermana menor Rosario Brizuela, quien residía en la localidad petrolera de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz. "Chari", como la llamaban, estaba internada por una dolencia y Lucía no pudo viajar a verla. A tan sólo horas de su cumpleaños, su corazón recibió este duro golpe, su hermana menor, la que estaba pendiente de ella, la que la llamaba tres o cuatro veces por día, para saber cómo estaba, para hablar hasta de las condiciones meteorológicas y saber cómo iba a estar el tiempo en ambas provincias. Un lazo muy fuerte las unía y aunque constantemente estaban comunicadas, faltaron los abrazos, las miradas, el cariño que sólo se sienten en la piel y en la sangre y que sin dudas esperaban saldar en la fiesta de cumpleaños, que las volvería a reunir junto a familiares del sur, de La Rioja, Córdoba, Salta y Jujuy.

El encuentro programado tuvo que ser postergado por el decreto presidencial de la cuarentena ante la amenaza de esta pandemia y acordaron que el primaveral mes de septiembre, sería el tiempo ideal para el festejo del cumpleaños. Pero este sábado, la muerte con su saga, le puso punto final al encuentro con su hermana menor, en medio de un dolor que no se puede expresar con palabras. No hubo un adiós, ni un beso, ni una caricia, tan sólo el recuerdo de los tiempos buenos y el vacío que llena todo el ser. Por la cuarentena, ninguno de los familiares que residen en otras provincias pudieron acompañar a Chari hasta su última morada, por las disposiciones sólo autorizaron 90 minutos para el velatorio, tiempo que alcanzó para que apenas los que estaban cerca pudieran despedirse.

Horas después llegó el domingo 22 de marzo, cumpleaños de Lucía y por las medidas que se incrementaron por parte de las autoridades provinciales, sus hijos y nietos que residen en Salta y en otras localidades jujeñas, no pudieron viajar a San Pedro. Ese día, la casa parecía tan grande y en esa vieja y larga galería que fue por años el escenario para cada encuentro familiar, sólo hubo una pequeña mesa, donde la acompañaban sus hijos Ariel y Sandra y su nieto Martín. Pero la vida tiene esas facetas que nos sorprenden a cada instante. Lucía, en medio del dolor, sopló sus velitas, tuvo su torta, pero esta vez, no como una celebración, sino como un gesto de gratitud a Dios, por un año más de vida. La mesa familiar que se colmaba de sonrisas y abrazos de sus hijos y sus nietos y de otros familiares y amigos, fue muy sencilla, sólo con la presencia de quienes hoy están a su cuidado. Las flores y regalos, los globos y la música, se convirtieron en guantes y barbijos, en susurros de amor de sus familiares que desde otras localidades se comunicaron mediante videollamadas... Y no se pudieron contener las lágrimas de todos, y en cada mirada, en cada palabra recibida y compartida a través de una pantalla del teléfono celular, estuvo el amor que se hizo gratitud, por poder verla y sentir que la aman más que nunca. Es la gratitud por la vida que se convirtió en un puñado de felices recuerdos y anécdotas, de proyectos que aún faltan concretar cuando todo esto pase.