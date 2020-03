Nuevo máximo histórico del Riesgo País llegó a 4.259 puntos

Por el feriado en la Argentina la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sorteaba este lunes una nueva jornada de marcada volatilidad global en los mercados, pero el indicador Riesgo País saltaba 4,8% hasta un nuevo máximo en quince años.

Los precios del petróleo volvían a caer este lunes y el valor del barril Brent del mar del Norte, de referencia para la Argentina, se ubicaba por debajo de los 26 dólares, continuando en el nivel más bajo desde mayo de 2003.

El barril de crudo Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a 25,74 dólares con una suba de 4,56% para su entrega en mayo, según el panel de valores de Investing.

En tanto, el barril de crudo WTI, que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), cotizaba a 22,48 dólaeres el barril, por lo que descendía 0,66% para su entrega en abril.

Los precios del crudo cambiaban minuto a minuto en ambos mercados debido a que la volatilidad se había apoderado de los valores.

El indicador Riesgo País de Argentina, que elabora la banca estadounidense JP Morgan, ascendía 4,8% hasta los 4.259 puntos, un nuevo máximo histórico desde junio de 2005 tras la primera reestructuración de deuda de este siglo.

En Wall Street el índice Dow 30 caía 2,39%; el S&P 500 bajaba 2,24%; y el Nasdaq perdía 0,99%; el DAX alemán caía 2,67%; el Ftse 100 británico descendía 3,95%; el CAC 40 francés perdía 3,33%; entre otros.

Entre los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, el Banco Francés caía 4,5%; el Macro bajaba 2,1%; y Central Puerto 3,1%.

Los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 se reunieron este lunes vía videoconferencia para analizar y buscar soluciones coordinadas para responder al covid-19.

La Reserva Federal de Estados Unidos se refirió a las "tremendas adversidades" generadas por la pandemia del coronavirus y anunció que empezará a respaldar un rango sin precedentes de medidas de crédito para los hogares, pequeñas empresas y grandes empleadores.

La Fed dijo en un comunicado que decidió poner en marcha la iniciativa cuando "quedó claro que nuestra economía se enfrentará a una grave disrupción".

En Wall Street

La empresa más golpeada por la crisis desatada por la pandemia de coronavirus era Despegar, dedicada a la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos, con un desplome del 28,3% en el día y del 58,1% en el mes. Despegar es una agencia de viajes en línea con sede en Argentina y presencia en otros 21 países, la más grande de América Latina en volumen de facturación, que se veía afectada por el cierre de fronteras ante el avance de la pandemia.

Ante la caída de los precios de los commodities agrícolas, también se veía golpeada con una baja del 14,9% la compañía Cresud, líder argentina en la producción de bienes agropecuarios básicos. En la misma línea se derrumbaba el valor bursátil de los bancos argentinos: el Francés caía 5,3%; el Macro retrocedía 8,3%; y el Supervielle se hundía 12,8%.

El detalle de otras bolsas mundiales

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron la sesión con bajas de hasta 4,26%, salvo la de Tokio que subió 2,02%, según datos de la agencia Bloomberg. Taiwán registró una caída de 3,73%; Corea, de 5,34%; Hong Kong, de 3,91%; y en China, el índice Shanghai cerró con una baja de 3,11% y el Shenzhen, de 4,26%. En Europa las plazas cedían 1,30% en Alemania; 2,41% en el Reino Unido; 1,19% en Francia; 2,28% en España; y 0,22% en Italia.

Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo registraba una caída de 3,11% y se ubicaba en 64.981,50 puntos. YPF lideraba el grupo de las que operaban con tendencia al alza, con una suba de 5,1%, seguida de Tenaris con 4,9%. De relevancia también para la Argentina, los futuros de los granos se negociaban con variaciones mixtas en la rueda del Mercado de Chicago, donde el trigo subía 2,50% en la posición mayo y se ubicaba en US$ 552,75 la tonelada; y la soja avanzaba 1,08%, hasta US$ 328,70, mientras que, en cambio, el maíz bajaba 0,58% hasta los US$ 341,75.