Pymes esperan exenciones de tasas e impuestos

Uno de los grandes sectores que se ve afectado por la pandemia del coronavirus es de las pequeñas y medianas empresas, ya que al paralizarse la actividad económica y comercial se hace muy difícil poder responder a todos los compromisos impositivos y salariales que mensualmente deben afrontar. Ante esta situación, y advirtiendo que el Gobierno nacional y provincial está aplicando diversas medidas de contención y apoyo a diversos sectores, es que los empresarios también solicitan una serie de consideraciones tendientes a poder subsistir y conservar los puestos de trabajo. Las mismas están orientadas a la exención de impuestos, aportes y contribuciones.

Entendiendo la importancia que tienen las medidas de aislamiento impulsadas en el país, y celebrando la iniciativa tomada por el Gobierno nacional para frenar la pandemia, desde el sector privado se demanda una serie de medidas necesarias para sobrellevar este momento.

Así lo señaló Ignacio Sadir, vicepresidente tercero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y vicepresidente primero de la Unión de Empresarios de Jujuy, quien explicó que desde el sector requieren la exención de impuestos nacionales, provinciales y municipales ya que a partir de las medidas de aislamiento preventivo las pymes se han visto paralizadas. "Ya no hablamos de extender plazos, sino de exención de impuestos; en el sector turístico que es el que más se está viendo perjudicado ya se otorgó el no pago de aportes y contribuciones por un mes, pero si los plazos se van ampliando también se van a tener que extender estas medidas y no solo a un sector, sino al resto de la actividad", advirtió.

Remarcó que la caída del movimiento económico hace imposible a las pymes hacer frente al pago de salarios, de impuestos, servicios e incluso del stock de mercadería. Es por esto que desde Came se realizó una serie de planteos que serian elevados al Ejecutivo, con requerimientos que tienen que ver con la exención de aportes y contribuciones a toda la actividad, exención del pago de impuestos durante el tiempo que dure la cuarentena, como así también el pago de los servicios de luz, agua, gas, internet, que se quite el IVA, impuesto a las ganancias, rentas, los impuestos a las transferencias bancarias, los intereses de deudas bancarias. "Son muchos los aspectos a tener en cuenta. Sabemos que es importante priorizar la salud de la población, pero en los próximos 10 días que restan del mes necesitamos que se vayan viendo estas medidas que son indispensables para las pymes", concluyó.

“Queremos preservar los puestos de trabajo”

Respecto a la posibilidad de que hayan despidos, Sadir advirtió que “si no hay una medida concreta que ayude a sostener los sueldos, los contratos laborales y no hay medidas ciertas, las pymes van a tener que tomar otras resoluciones. Hay muchos empresarios que están preocupados porque prácticamente no han tenido recaudación, sólo se trabajó 15 días del mes y hoy prácticamente el 80% de la actividad está paralizada”.

pymes es preservar las fuentes de trabajo pero para eso es fundamental que se tomen estas medidas e incluso se revea otras como la doble indemnización. “Para nosotros nuestros colaboradores son una pieza fundamental de la estructura de la empresa, entonces deshacernos de un empleado es perder alguien muy valioso, que conoce el funcionamiento de la empresa, y son parte de la familia de una pyme, por lo que siempre vamos a priorizar la fuente laboral, pero para eso necesitamos que los Gobiernos nacional, provincial y municipal, vayan flexibilizando fuertemente las normas”, señaló.

Apoyo a los monotributistas

Respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, de un subsidio para los monotributistas, Sadir indicó que es alentador para el sector, “auspicioso y muy positivo”. Auguró que similares medidas se tomen para las pymes e incluso sugirió que sería pertinente la implementación de un bono nacional que pueda ser usado para el pago de alimentos, de servicios de salud, y demás prestaciones. “Sería bueno que se implementen distintas herramientas para paliar la situación. En momentos como estos hay que considerar todas las posibilidades” concluyó.