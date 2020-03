Un ciudadano chino violaba la cuarentena para jugar Pokemon Go

Un ciudadano chino no hizo caso a las medidas implementadas por el Gobierno para prevenir el contagio del Coronavirus y fue detenido. Lo insólito fue que, al momento de la detención, la Policía de la Ciudad notó que el hombre estaba jugando al juego "Pokemon Go".

Mientras la fuerza de seguridad realizaba el operativo de control en el barrio de San Telmo pudieron identificar a este hombre de 28 años que estaba violando la cuarentena obligatoria. Los efectivos de la Comisaría Comunal 1 detuvieron al sujeto que caminaba con el celular en la mano por Piedras al 700 y le solicitaron su identificación.

Ante esta situación, el ciudadano oriundo de China dijo no tener justificativo para circular. En ese momento, los agentes observaron que estaba jugando al juego “Pokemon Go”, una aplicación de realidad aumentada en el que los usuarios caminan por la calle para “atrapar” personajes virtuales.

"En el hecho interviene el Juzgado Federal Nº 9, a cargo del Dr. Rodríguez, que dispuso la detención del hombre por infracción al artículo 205, relacionado a violar la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional", informaron fuentes.

El Pokemon Go fue furor hace algunos años en Argentina: no era extraño ver a grupos de personas con sus celulares corriendo por las calles para cazar Pokemones. La desarrolladora del juego Niantic, se encuentra trabajando para crear opciones de juego dentro de casa y así apaciguar el malestar de los usuarios.

Uno de los problemas principales para los jugadores es la falta de "pokebolas", ya que no se pueden reponer debido a que no se puede salir a la calle para ir a las paradas cercanas. Al no tener "pokebolas", los jugadores no pueden cazar criaturas y esto significa el final del juego. Posiblemente, el hombre detenido en el barrio de San Telmo salió a la calle para solucionar este problema y continuar con la partida.