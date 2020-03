Greta Thunberg reveló que tenía síntomas y se aisló voluntariamente

La activista mencionó que no pudo realizarse la prueba del coronavirus “pero es extremadamente probable que lo haya tenido”, escribió en sus redes.

La activista Greta Thunberg cree estar contagiada de coronavirus COVID-19. Luego de pasar una corta temporada en Europa, la defensora del medio ambiente presentó un cuadro de malestares característicos de la enfermedad surgida el año pasado en Wuhan, China, por lo que se mantiene aislada hasta que logre comprobar su estado de salud.

La joven de 17 años expresó su inquietud a través de redes sociales. “Hace unos diez días comencé a sentir algunos síntomas, exactamente al mismo tiempo que mi padre, quien viajó conmigo desde Bruselas”, confesó en su Instagram.

“Me sentía cansada, tenía escalofríos, dolor de garganta y tosía. Mi papá experimentó los mismos síntomas, pero mucho más intenso y con fiebre”, detalló la adolescente que durante los últimos meses se ha encargado de defender su postura sobre el deterioro ambiental y calentamiento climático.

Explicó que prefirió mantenerse lejos de su mamá y hermana para no exponerlas al virus que pudo contraer durante su estancia en Europa, además de que no ha podido realizarse la prueba del coronavirus porque en Suecia no la permiten a menos que el paciente necesite el tratamiento médico de emergencia. “A todos los que se sienten enfermos, se les dice que se queden en casa y se aíslen”, añadió.

“Por lo tanto, no me hicieron la prueba de COVID-19, pero es extremadamente probable que lo haya tenido, dados los síntomas y las circunstancias combinadas”, precisó.

A pesar de que no ha confirmado ser portadora del coronavirus, Greta Thunberg aseguró que ya casi supera la enfermedad, la cual no le afectó mucho: “¡Mi último resfriado fue mucho peor que esto! Si no hubiera sido por alguien que tuviera el virus simultáneamente, ni siquiera habría sospechado nada”.

“Entonces hubiera pensado que me sentía inusualmente cansada con un poco de tos”, añadió.

Reflexionó sobre la improtancia de mantenerse aislado ante la posibilidad de no presentar malestares y contagiar a las personas más vulnerables, como adultos mayores o con enfermedades crónicas.

“Los que no pertenecemos a un grupo de riesgo tenemos una enorme responsabilidad, nuestras acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos otros”, sentenció.