Monterrico también suma

Monterrico San Vicente desde el principio se puso a disposición de todas las autoridades sanitarias de la provincia y zonas aledañas.

Lo confirmó Ariel Arriaga, presidente del club "desde el primer momento nos pusimos a disposición, en caso sea necesario el club está libre para que lo utilicen cuando las autoridades sanitarias lo requieran", declaró.

EL titular de la entidad "tabacalera" resaltó que "nosotros tenemos el tinglado de fútbol 5 al lado de la estación de servicio, se puede acondicionar tranquilamente un hospital de campaña, como dije recién las puertas del club están abiertas para cuando sea requerido".

Arriaga remarcó que "sin duda esto no es joda, por suerte nosotros estamos como dicen con el diario del lunes con respecto a Europa y otros países con la pandemia, pero la gente debe entender que es fundamental cumplir con la cuarentena, quedarse en casa, no salir", opinó agregando "y lo más preocupante es que no llegamos al invierno todavía o el frío".

Al igual que los otros clubes, Monterrico San Vicente le dio al planten que está jugando el Regional Federal Amateurs y clasificó a la segunda fase una licencia con rutinas de entrenamientos diarios "el preparador físico junto al técnico Emiliano Bruno les dio una rutina de trabajo para que lo hagan en sus casas, una vez que pase todo este problema al regresar se les realizará un test para ser evaluados y ver las condiciones físicas que se encuentran", manifestó.

Sin dudas que este parate complica y mucho "si bien entrenan en sus respectivas casas pero no es lo mismo, no tienen el espacio para correr, picar patear, será duro el regreso", finalizó Ariel Arriaga.