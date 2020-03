Ugarte mantiene las diferencias con Juárez

Las diferencias exiten en todos los órdenes de la vida. Y trás las elecciones en la Liga Jujeña donde Ricardo Juárez logró la reelección el que sigue marcando la cancha es Manuel Ugarte, presidente de atlético Palpalá, que en la anterior gestión fue vice del "Bocha" y recientemente se había postulado ser cabeza de con René Flores con quién perdió en la votación de los clubes por 8 a 7.

El "pirata" desde 2017 que tiene predio cerrado e iluminado gracias a la ayuda del Gobierno Provincial, y persiste con obras de vestuarios.

De entrada Ugarte aclaró que "el predio de Atlético Palpalá está a disposición en caso que lo necesiten desde el Gobierno Provincial o alguna entidad para poder dar una mano con la emergencia sanitaria. Aquí todos esperamos que mejore la situación y no se agrave más. En cuanto al torneo de la Liga Jujeña no sé qué irá a pasar, pero había que replantearse un montón de cosas porque en lo que hace a la parte económica estamos en peores condiciones de las que estábamos antes", manifestó ante el Tribuno de Jujuy.

Luego contó que "hay muchas cosas que pasaron después de las elecciones. Hay muchas propuestas que estaba tomando el presidente Juárez que no las avalábamos y para evitar una votación tuvimos que acordar. Hoy somos 10 clubes que estamos en esta postura que se sumaron al proyecto de René Flores y mío, antes éramos 7 y ahora se sumaron 3 más (Lavalle, El Cruce, Alto Juniors, Talleres, Universitario, Malvinas, Los Perales, Comercio, Belgrano y Atlético Palpalá)".

El directivo del "pirata" que transita su 3º mandato en la entidad siderúrgica profundizó que "nosotros vemos de otra forma como llevar adelante a la Liga Jujeña y se lo dijimos todos y yo personalmente también que son cosas que no las está viendo, pero vamos a defender nuestra postura. Todo radica en la gestión deportiva que se debe realizar para todos los clubes y no para unos cuantos. Se lo dije a Juárez que no le dan los tiempo para hacer ese trabajo, él estaba acostumbrado en Gorriti donde la situación económica de las personas que van ahí, es diferentes. No podés comparar con la situación de Islas Malvinas, Alto Juniors, Atlético Palpalá entre otros con lo que Nieva, Gorriti o Luján", acotando que "hay avances que se hicieron de cada clubes como El Cruce que tiene su terreno, La Viña consiguió un predio y superan ampliamente a lo que él hizo en la Liga", detalló. Por último Ugarte contó que "se están por sumar dos clubes, Comercio y Fundación Zapatón, ya se habló donde serán locales, si tienen cancha o tienen que alquilar. Ahora si se aprueban serán 20 equipos y otra plaza al Regional. Se aceptó que uno de ellos sea local en El Carmen a lo que no estuvimos de acuerdo, pese a que se dio quórum cuando no fueron todos los delegados, un día de paro de colectivos".