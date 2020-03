"Los adultos mayores deben ver que pueden hacer otras cosas dentro de casa"

¿Cuáles son los principales cuidados que hay que tener con los adultos mayores específicamente ante esta pandemia del coronavirus?

La población de más alto riesgo es la mayor a 65 años y nosotros, en el geriátrico, trabajamos con personas mayores de 80 de modo que es un grupo de mucho más riesgo. Como últimamente se prolongó la sobrevida, hay mucha gente que tiene más de 80 años, con lo cual todo lo que es prevención está enfocado en esos grupos de más alto riesgo. En los geriátricos hemos maximizado las medidas preventivas, sobre todo por la circulación de personas ya que es la forma más frecuente de contagio. Las medidas de prevención son todas las que conocemos, lavarse las manos con jabón sobre todo cuando circulamos fuera del domicilio y vamos a ver a nuestros abuelos, restringir el tiempo de contacto con la persona mayor, si estamos con algún proceso respiratorio, aunque sea alérgico, usar un barbijo si vamos a ver a un adulto mayor pensando que ellos son susceptibles a cualquier patología, sobre todo las virales, y si estamos enfermos evitar ir a verlos si no es urgente, y particularmente a ellos tenerlos aislados.

¿Con ellos particularmente hay que insistir en el lavado de manos y tener ciertos cuidados más específicos en la casa?

Sí, claro, aunque ellos están en una edad menos activa, no todos porque los abuelitos que se pueden mover son muy independientes y es muy difícil que entiendan que no tienen que salir. Pero bueno, cuando vuelven al hogar las familias deben extremar los cuidados con ellos, que se laven bien las manos, que se cambien la ropa, esterilizar, lavar bien los lugares en los que ellos están y a nivel sanitario, es conveniente que se coloquen la vacuna antigripal porque si bien es otro virus, de esa forma se previenen complicaciones, la antineumococo que se hace más espaciada en el tiempo, cada tres o cuatro años, y tratar de mantener el estado general de su salud en buenas condiciones. Después cuando empiece el frío podemos sumar jugo de naranja, vitamina C, y una serie de cosas desde la dieta para fortalecer su estado inmunitario.

¿Cómo les hacemos entender que no tienen que salir de casa, especialmente a aquellos abuelos que son activos y están acostumbrados a su independencia?

Por ahí escucho que a los jóvenes les cuesta esto del aislamiento, pero la gente grande es a la que más le cuesta entender esto. A todos en general nos está costando, pero ellos sienten que pueden hacer cosas, se sienten muy activos y si bien eso es bueno en otro contexto, ahora lo ideal es hablar con ellos, explicarles que estamos todos en peligro y que ellos son los más vulnerables. En ese sentido es bueno acompañarlos, hacerles ver que pueden hacer otras cosas dentro de la casa, darles tareas que a lo mejor nosotros las hacemos por ellos pero ahora se las podemos delegar, hacer que ayuden en la casa, que hagan otras tareas y de esa manera negociar sus salidas. En el caso de los adultos mayores que viven solos, la familia tiene que estar atenta a eso y ofrecerles llevarles la comida o hacerles las compras, trámites y demás para que ellos no tengan que salir.

¿En caso de que no logremos hacerles entender y ellos insistan en salir, es recomendable que usen barbijos o guantes?

Sí, si bien son muy pocas las situaciones en las que la gente se ve obligada a salir porque justamente no hay oficinas ni reparticiones abiertas, solo comercios y supermercados, en caso de que se vean obligadas a hacerlo se recomienda extremar los cuidados y sobre todo cuando vuelven al hogar procurar mantener las distancias entre las personas aun dentro de la casa, y por supuesto higienizarse bien, cambiarse la ropa, dejar el calzado afuera para no hacer circular dentro de la vivienda algún tipo de virus.

¿Qué actividades se pueden hacer con ellos en casa durante este aislamiento social preventivo, teniendo en cuenta que muchos de ellos son activos?

Si bien depende mucho de los gustos personales, en general a ellos le gusta ver televisión, se puede hacer actividad física dentro de la casa, se puede compartir actividades con la familia, con los nietos, a algunos le gusta la lectura, y si no pueden leer es bueno leerles un libro, un artículo del diario porque ellos se informan mucho, les gusta ver los noticieros o escuchar la radio, incluso son muy buenos los ejercicios que refuercen la memoria porque eso también les ayuda, de modo que si bien las actividades están un poco reducidas, porque también depende del espacio que haya en la casa, se pueden hacer varias cosas. La actividad física es muy buena para ellos, pueden hacer movimientos con una pelota de goma, mover los brazos, las piernas.

¿Teniendo en cuenta que ellos ven mucha televisión, es bueno que estén constantemente expuestos a tanta información, o los puede poner un poco ansiosos? ¿Es recomendable tal vez limitar el consumo de estos contenidos?

En el geriátrico yo a veces les cambio de canal y les sugiero que no vean tantas noticias pero ellos exigen ver las noticias, quieren estar informados, quieren saber qué pasa. Se preocupan, pero no al punto de que los pueda perturbar, yo creo que el acumulamiento de experiencia que ellos tienen les permite ver esto como una situación que está pasando ahora y que es un tema mundial. Igualmente me parece importante que ellos sepan lo que está pasando porque ellos también tienen sus familias, sus nietos, hay muchos que tienen familias fuera del país, entonces quieren saber qué es lo que está pasando.

¿Cómo están trabajando dentro de los geriátricos porque se han suspendido muchas actividades sociales que tenían los abuelos?

Por recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y desde Pami, como órgano central, hemos suspendido las actividades grupales, por ejemplo, las que tienen que ver con actividad física, juegos y demás porque generalmente viene gente de afuera a darles este tipo de clases, de modo que se suspendió todo lo que no es urgente. La atención médica está, si hay que hacer algún análisis se hace pero también en ese sentido se prioriza, si no es necesario y es de rutina los controles se han suspendido. Asimismo, dentro del hogar nosotros tenemos normas para el personal y para las personas que ingresan de afuera con horarios restringidos, también hemos restringido las visitas para que solamente acuda una persona y si es posible que no venga; por supuesto que lo hablamos con el paciente porque ellos se angustian, pero les explicamos que esta es una medida que se está tomando en todo el mundo por una cuestión de cuidado. Pero en general lo han tomado bien y no hubo ningún problema con eso.