El aprovisionamiento bajó, pero hay abastecimiento

En la cuarentena por el coronavirus, pese a que en principio hubo mucha compra compulsiva, productores de alimentos, avícolas, carnicerías y verdulerías afirmaron que hay stock por el momento. En el Mercado Central tienen bajas ventas y celebraron que ayer se haya anunciado trabajar por la mañana, ya que hacerlo por turnos no resultaba.

Productores y distribuidores dijeron que hay suficiente abastecimiento y que se deben evitar las compras "de pánico", ya que podrían limitar el acceso a ciertos productos a las familias de menores recursos y personas mayores. No obstante, el país no tiene en este momento ningún tipo de restricciones en la producción de alimentos.

Desde la Sociedad Rural Jujeña explicaron que hay guardias de Senasa que permitirían las autorizaciones para que los productores agrícolas como ganaderos puedan trabajar, con circulación de sus trabajadores y distribución de alimentos, con lo cual se estima que Jujuy tendría garantizado su aprovisionamiento en comestibles.

Desde una avícola explicaron que la producción de pollos que llega de Entre Ríos fue normal, sin modificaciones en el precio, aunque estimaron que habrá remarcaciones.

En el Mercado Central las carnicerías venían trabajando por grupos y con escasa venta, por lo que celebraron que se les permita trabajar a todas sólo por la mañana, que podría mejorar la comercialización.

Mientras los verduleros se quejaron por los aumentos aplicados por los mayoristas.

Un minorista de alimentos dijo que llega todo con fluidez, y aunque la venta en los primeros días del aislamiento fue mayor, después se fue normalizando. En tanto una cooperativa de ambulantes aseguró que sólo pudieron trabajar escasamente revendedores de verdura desde domicilios y delivery, pero otros rubros están parados.

"Hasta el momento, según lo que tengo entendido por los productores y por el mensaje del ministro, no se estaría complicando el trabajo de la gente en el campo, por tener los permisos correspondientes, y no hemos tenido quejas", explicó el presidente de la SRJ, Fernando Casares.

Para circular con la carga deben tener los permisos de Senasa, que está funcionando con guardias para los permisos agrícola, forestal y ganadero que permitan el transporte de productos, y se recordó que a los trabajadores se les debe proveer los elementos para protegerse y procurar la distancia adecuada.

Desde el Ministerio de Producción se aseguró que en el feriado no hubo movimientos pero que hoy se retomará, y que los productores tendrán que llenar los formularios para poder transportar los alimentos, sin que haya mucho movimiento de personas hasta que termine la cuarentena.

"Por lo que se ve las carnicerías están abastecidas", explicó Casares asumiendo que el abastecimiento de carne estaría garantizado para Jujuy y explicó que por ahora no tiene información de productores que hayan tenido problemas.

Más allá de ello, ofrecieron al Gobierno provincial el predio de la Sociedad Rural para que esté a disposición del Comité Operativo de Emergencias por el coronavirus.

También se informó que la provisión de pollo estaría garantizada para la provincia. Según explicó Marco Torrejón, de la Avícola Torrejón, "la semana pasada trabajamos con el stock que teníamos antes de todas las medidas que tomó el Gobierno, no sé cómo será esta semana, ya que con el feriado no trabamos y recién vamos a tener un panorama mañana (por hoy)", dijo.

Sostuvo que la demanda de pollo fue normal y aseguró que hasta ahora los precios se mantienen, aunque aclaró que habrá que ver qué sucede en lo que queda de esta semana en torno al precio y del transporte, ya que le comentaron que "se estaba complicado un poco". Y es que esa avícola se provee de Entre Ríos.

Llegan alimentos

En materia de alimentos, Tony Valdez, de un minimercado local, explicó: “Llega todo con normalidad, el Gobierno salió a decir que no va haber faltante de mercadería y eso es lo que está pasando. La semana pasada fue un descontrol, leche larga vida, azúcar, aceite”, dijo respecto a la demanda que se desató en inicio de cuarentena.

Ratificó que tiene rotación en el stock de harina y otros comestibles del minimercadito, pero que sólo faltaba lavandina porque fue muy demandada y no constituye su fuerte en ventas. Y estimó que no hay provisión de lácteos pero que la industria láctea continúa activa. En tanto Daniel Valverde, de la Corriente de la Economía Social, que aglutina a 200 revendedores y feriantes que solían proveer de mercadería y verduras a través de una feria revendedora que se cerró, explicó que están “marginados” sin ayuda del Estado, y sólo algunos revenden desde su casa.

Abunda stock de carne en el Mercado Central

Miguel Maidana, productor y comercializador de carne de llama y cordero en el Mercado Central, explicó que hace una semana que no trae porque hay poca demanda. “En el mercado no hay venta fluida, hay uno o dos clientes y de a ratos llegan. Trajimos carne la semana pasada y estamos con eso todavía, porque trabajamos un día y otro no, y eso nos afecta muchísimo”, precisó.

Dijo que aún prevé no viajar a la Puna donde tiene su ganado, ya que fue tan baja la venta que aún cuentan con stock y el precio sigue en $300 el kg de llama y $380 el de cordero. “De que hay, hay, hasta el momento se puede abastecer. Lo que nos está pasando a nosotros es que la mercadería se nos echa a perder, si es que seguimos atendiendo día por medio”, dijo Daniel Jerez, del puesto 8 de carnicería. Planteó que el horario los perjudicó y explicó que el ideal es por la mañana, argumentando que además no llega mucha gente.

Sostuvo que en el inicio de la cuarentena se vendió bien, pero con el cambio de horario, día por medio, hizo que se acumule stock. Informó que el precio del lomo está a 580 pesos, asado $480, blandos especiales de 430 a 500 pesos. En tanto, Reynaldo Chávez coincidió con la carnicería anterior, explicando que la modalidad de apertura perjudicó y aseguró que hasta el momento tienen los mismos precios, 450 pesos el kilo de blandos especiales y puchero especial 210 pesos.

Raúl Mayo, verdulero, explicó que hay verdura para que la gente pueda proveerse, pero se quejó que los mayoristas del Mercado de Concentración aumentaran significativamente los precios en este contexto. “La papa a 500 pesos (la bolsa) el día jueves, hoy vale 650 pesos, no sé si es una jugada de ellos. La cebolla el viernes la pagué a 360 pesos, hoy está a $600, arveja de 70 pesos a 120 pesos, están jugando con los precios”, afirmó Mayo y aseguró que otros no aumentaron tanto como el maple de huevos que pasó de 180 pesos a 200.

Alrededor del mediodía informaron a los comerciantes del mercado que desde mañana podrían comenzar a trabajar por la mañana, algo que venían planteando todos, explicando que por ejemplo ayer estaban solamente abiertos 8 puestos y el turno siguiente suponía que lo hagan 4 solamente.