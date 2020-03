Italia tendría diez veces más número de infectados

Mientras el Gobierno continuaba con las medidas para restringir la circulación de personas y reconoció que puede haber una cantidad de infectados hasta 10 veces mayor al reconocido de manera oficial, Italia volvió a registrar ayer una suba en el número de fallecidos por coronavirus, con 743 en las últimas 24 horas, aunque por tercer día consecutivo bajó el número de nuevos contagiados.

La pandemia ya cuenta con más de 334.000 infectados y de 14.000 muertos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

"En las últimas 24 horas fallecieron 743 personas, y 3.612 dieron positivo", reportó el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa, por lo que el número de víctimas fatales alcanzó las 6.820.

Así, el país cortó una racha de dos días seguidos con bajas en el número de víctimas, aunque por tercer día consecutivo mantuvo el descenso en el número de contagios diarios, luego de los 3.780 comunicados el lunes.

En ese marco, el Gobierno italiano admitió por primera vez que "es creíble" que la cantidad de personas contagiadas con coronavirus en el país sea de "10 veces más" que los cerca de 60.000 informados de manera oficial y que "es verosímil" que en realidad haya cerca de 600.000 positivos con covid-19.

"La relación de que haya un enfermo informado de forma oficial por cada 10 no informados es creíble", reconoció Borrelli, en una entrevista publicada ayer por el diario Repubblica.

"Al día de hoy es verosímil que haya 600.000 contagiados", agregó.

Borrelli, encargado del boletín diario que informa la cantidad de nuevas víctimas y contagios oficiales, reconoció que "la epidemia es más veloz que nuestra burocracia", a la hora de buscar causas en la subestimación de los infectados.

Italia supera los 6.000 fallecimientos, por lo que expertos de diversas disciplinas planteaban que no era verosímil una tasa de mortalidad de 10%, y que el número de pacientes positivos al coronavirus debía ser por lo menos de tres veces más, aunque ninguna previsión había llegado a multiplicar la cifra oficial por 10.

En los últimos días, regiones como el Véneto iniciaron una campaña masiva de tests de covid-19 para poder seguir el rastro a los pacientes positivos y asintomáticos, potentes transmisores del virus si no respetan las reglas de aislamiento.

"En las próximas horas entenderemos si la curva de crecimiento se está realmente aplanando", agregó Borrelli en esa dirección.

Además, el Gobierno central anunció la tarde de ayer un nuevo decreto que permite que las medidas para restringir la circulación de personas puedan ser renovadas cada 30 días hasta el 31 de julio y que confiere más poder a los gobiernos regionales para avanzar con disposiciones más restrictivas.

Sin embargo, pese a las medidas, el Ministerio del Interior volvió a informar que el promedio de denuncias por incumplimiento de la cuarentena se mantiene en los últimos días en torno a las 10.000 personas diarias.

En ese contexto, el comisionado especial del Gobierno para la crisis, Domenico Arcuri, hizo un llamado para que se extienda el compromiso de los italianos con las medidas.

"Todos los ciudadanos están haciendo grandes sacrificios, les agradezco, pero eso no es suficiente, debemos ser claros: es realmente importante cumplir con las prescripciones que ha dado el Gobierno, sabiendo que son difíciles e inusuales; la gran mayoría los respeta, imploramos respeto por todos los italianos", planteó Arcuri.

Además, el comisionado renovó el reclamo del Gobierno para que los contagios masivos, que se concentran en más de 80% en solo tres regiones del norte del país, no se extiendan al sur. "Debemos asegurarnos de que la emergencia no se extienda a las regiones donde su alcance hasta ahora ha sido limitado, con la ayuda de los italianos de esas regiones, pero no solo", agregó Arcuri, luego de que en los últimos días el Gobierno reforzara los controles en las estaciones de trenes del norte del país para limitar la cantidad de gente que se desplaza al sur.

Mañana entrarán en vigencia las nuevas medidas que el primer ministro, Giuseppe Conte, firmó el domingo con mayores restricciones a la industria hasta el 3 de abril, que de todos modos permite el funcionamiento normal de varios sectores que para muchos italianos no son de primera esencialidad, como quioscos de diarios o puestos de tabaco.

Líderes del G20

La ONU confirmó ayer que los líderes del G20 abordarán mañana el tema de la pandemia de coronavirus a través de una videoconferencia, en una cumbre extraordinaria convocada por Arabia Saudita -a cargo de la presidencia de turno- a iniciativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El vocero de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, indicó que el secretario general del organismo, António Guterres, participará de la reunión e insistió con su llamado a la “solidaridad internacional” ante el virus. “A menos que el virus sea aplastado en todas partes, ninguno de nosotros estará a salvo; es fundamental que los paquetes financieros anunciados no solo aborden el asunto de la liquidez, sino que busquen economías más inclusivas y sostenibles y que mantengan a flote a las personas y las pequeñas empresas”, argumentó. Ante la pandemia que ya cuenta con más de 334.000 infectados y de 14.000 muertos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo las economías de los países menos robustos se ven en riesgo, sino que muchos de esos países no cuentan con el dinero suficiente como para fortalecer sus sistemas sanitarios.

Países Bajos

El Gobierno de Países Bajos informó ayer la cifra récord de 63 muertos en un solo día por la pandemia del coronavirus covid- 19, lo que eleva a 257 los fallecidos en el país. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente neerlandes anunció, además, que el número de casos de infectados ascendió un 17% y ya superó los 5.560, y que las víctimas fatales oscilan entre los 55 y los 97 años, según reprodujo la agencia de noticias DPA. De todos los infectados, 1.495 fueron hospitalizados, pero las autoridades estiman que el número de contagios es mucho mayor dado que únicamente las personas que acuden a los hospitales y presentan un estado más grave de la enfermedad son sometidos a las pruebas del covid-19, informó la agencia de noticias Europa Press.

El primer caso de coronavirus en Países Bajos se confirmó el 27 de febrero. Sin embargo, recién el 16 de marzo, el Gobierno de coalición del primer ministro, Mark Rutte, anunció que buscaría frenar la expansión de la enfermedad controlando la transmisión para que solo afecte a los grupos de menor riesgo, con el objetivo de crear un cordón de individuos inmunes.