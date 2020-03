Memoria, Verdad y Justicia con pañuelazo

En tiempos de coronavirus, el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia se recordó ayer con acciones en redes sociales y un pañuelazo blanco que, respetando la cuarentena, se reflejó en las fachadas de los hogares jujeños.

Vale recordar que en el aniversario número 44 del último golpe cívico militar los organismos de Derechos Humanos de Jujuy, a través de un comunicado, informaron la suspensión de la tradicional marcha así como las actividades de la Semana de la Memoria, debido a la pandemia que azota al país y al mundo.

Indicaron entonces "no se trata de un acto de obediencia, es un acto de cuidado y respeto colectivos, despegándonos de lo individual para pensar en lo social, uno de los tantos preceptos que nos dejaron nuestros seres amados. El 24 de marzo es una fecha que marcó para siempre nuestras vidas, continuamos luchando todos los días por Memoria, Verdad y Justicia y cada año salimos a la calle para reivindicar y homenajear a los 30.000 desaparecidos".

"En el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no podremos marchar, pero recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado, garantizando que en cada casa, cada lugar de trabajo, cada escuela, cada espacio público, haya un pañuelo blanco", enfatizaron y así se pudo ver en distintos puntos de la provincia y adhesiones en las redes de distintas entidades como la Facultad de Humanidades de la Unju.

Desde Purmamarca

"Como Madres, Familiares y amigos de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca reafirmamos la lucha permanente por Memoria, Verdad y Justicia", expresaron en un comunicado. "A lo largo y ancho del país desde distintas expresiones políticas y de Derechos Humanos se oye el repudio al golpe militar que inició en nuestro país uno de los periodos más sangrientos y oscuros: el terrorismo de Estado con represión, tortura y detenciones ilegales con posterior desaparición y asesinato de personas. Son 30.000", acotaron.

"El país está atravesando momentos muy difíciles; con un sistema de salud deteriorado, tercerizado y vaciado por el gobierno anterior -frente/alianza Cambiemos-; ante la pandemia que necesita del esfuerzo de todos para frenarla. En Jujuy el Plan Estratégico replicó el debilitamiento del Estado provincial. Con una situación económica complicada por la deuda provincial, la inmensa deuda externa con el FMI y sectores financieros internacionales y en especial la deuda con los sectores más vulnerables. Exigimos que se tomen todas las medidas posibles para sustentar y dar respuesta a un pueblo inundado de incertidumbre frente al hambre", refirieron en cuanto a la situación actual.

"Vemos con mucha expectativa la creación en el Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Expectativa, que vislumbra la posibilidad de arribar a la justicia que venimos reclamando hace 44 años", precisaron.

Voces de la Memoria Sindical Minera (2020)

El profesor Donato Cachambi recordó que “a 44 años del nefasto Golpe de Estado Cívico-Militar, nosotros los exmineros, mineros, sindicalistas, hijos y la familia minera, seguimos denunciando la brutalidad de los operativos militares y la complicidad de la Compañía Minera Aguilar, para silenciar la conciencia sindical minera e imponer nuevas condiciones de trabajo, donde el minero se convierta en un engranaje de una maquinaria que solo necesita ganancia e impunidad”.

Y suministró información y testimonios de mineros que declararon en el Primer Juicio de Lesa Humanidad en el año 2012: Avelino Bazán: Detenido el 29 de marzo de 1976 desde su lugar de trabajo (Ministerio de Bienestar Social) y conducido al Penal de Gorriti. “El sindicato era el único medio para frenar los atropellos, abusos y arbitrariedades que la empresa llevaba a cabo”. Rubén Cari: detenido el 24 de marzo a las 7 por personal de la Policía de la Provincia.

“La empresa fue responsable junto a Gendarmería, Ejército y Policía de desmantelar de representantes a los trabajadores”. Venancio Cárdenas: detenido el 24 de marzo a las 11, mientras estaba reparando un camión Sterling en su lugar de trabajo. “Querían destruir, aniquilar el sindicato de Mina El Aguilar, que no existiera ningún dirigente con fuerza y talento”. Bruno Díaz: detenido el 26 de marzo, alrededor de las 11 en la Sección Tres Cruces, donde trabajaba de mecánico. “Me llevaron al Penal de La Plata, por no firmar una declaración jurada en contra de Bazán”. Efrén Guzmán: fue detenido en su casa por gendarmes con armas largas. Se encontraba con su mujer embarazada y su hija de 2 años. Roberto Troncoso: detenido el 25 de marzo en la Sección Tres Cruces y trasladado a la Comisaría de Mina Aguilar. Mariano Rodríguez: detenido el 24 de marzo en su hogar.

“El 24 de marzo golpean la puerta de su casa, se presenta el Comandante de Gendarmería Borges Do Canto y un oficial de la Policía de la Provincia en un vehículo de la empresa Mina Aguilar...”. Ángel Rozo: detenido el 24 de marzo a las 7.30 cuando se preparaba para ir a trabajar. “En la cárcel nos dejaron 20 días con la misma ropa de trabajo de la compañía, sin poder higienizarnos”. Luis Ramón Romitti: detenido en su lugar de trabajo y luego trasladado a la Policía Federal y finalmente, al Penal de Gorriti. “No podía dormir, no podía hablar con nadie, me trataron peor que a un asesino, y yo solo era un trabajador”. Fausto Calapeña: fue detenido el 24 de marzo en la Sección Molino “Gendarmería estaba para resguardar la seguridad de la empresa”. Demetrio Mendoza: “me atan las manos con alambres y de allí al escuadro de Gendarmería de La Quiaca y finalmente al Penal de Gorriti”.

Fernando Sosa: “A las 8 del 24 de marzo lo llevaron preso en una camioneta de la empresa El Aguilar hasta la comisaría”. Reynaldo Aguilar: Mientras almorzaba en su casa fue detenido por dos policías con pistola en mano. “Preguntaban quiénes eran los subversivos y querían a toda costa que culpáramos a Avelino por el Aguilarazo”. Alberto Aramayo: Con los ojos vendados y esposado fue trasladado a la subcomisaria de Humahuaca. “Me golpeaban la cabeza, las canillas, las rodillas y me pisaron el tórax para que diga que era extremista y marxista”. Faustino Farfán: Detenido por Gendarmería con complicidad de la Compañía Minera y vio que en su casa lo esperaban dos hombres.

Secretaría de Derechos Humanos

A 44 años del Golpe de Estado Cívico Militar, desde la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy, conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para honrar a las víctimas del proceso que inició el 24 de marzo de 1976 y durante el cual se cometieron innumerables violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de Lesa Humanidad. Con el firme propósito de robustecer el respeto por los derechos humanos, mantener viva la reflexión y con la profunda convicción de que conocer y comprender los hechos del pasado servirá para que nadie nunca más vuelva a cometer las atrocidades de aquella oscura época que siempre vamos a recordar, que no vamos a olvidar y por la que seguiremos exigiendo justicia.

Hoy un enemigo despiadado amenaza nuestra salud. Hubiéramos querido llegar a las aulas, a los barrios y al interior, pero esta es una pelea que debemos dar juntos con responsabilidad y solidaridad desde nuestras casas, sin que esto impida que hoy nuestros corazones se unan por los desaparecidos, por las niñas y niños a quienes les robaron su identidad, por los sobrevivientes, por cada argentino, y con todas las voces digamos “Nunca más”.