Una tucumana en Alemania: "salí una vez al súper y ahora tengo coronavirus"

Su madre está a 12.500 kilómetros de distancia. Y no sabe cómo decirle que le dio positivo el test de coronavirus. La joven tucumana Agustina Mejail, de 30 años, vive en Alemania y su familia está en Tucumán. Esta mañana, en Múnich, se despertó con la noticia de que tiene covid-19. Intentó mantener la calma. Dice que se siente bien. Pero no sabe cómo darle la noticia a su madre.

Agustina estudió en la Unsta, donde se recibió de Licencia en Comunicación Social. Con el título en la mano comenzó su carrera en Europa, donde ejerció como Community Manager. Además recibió el título de Máster en Neuromarketing.

"Mi mamá me está preguntando si ya tengo los resultados del test de coronavirus y yo no sé cómo decirle que me dio positivo" escribió Agustina en su cuenta de Twitter a modo de catarsis.

Su mensaje en las redes llega a Tucumán, pero su madre no tiene Twitter; de modo que tendrá que enterarse por otra vía. Mientras tanto, en Alemania, Agustina ingresa al hospital porque se activa el protocolo sanitario. A las 10.30 de Argentina (en Alemania hay cuatro horas más; es decir que eran las 14.30 en Múnich), la joven entra al hospital, donde permanece en una camilla, bajo control estricto.

Con los nervios de la situación que le toca vivir, al saber que tiene covid-19 y sin saber qué hacer, Agustina responde las consultas por mensaje privado. "Todavía no sé si me tienen que internar o no, pero me siento tranquila", afirma.

Recostada en la camilla escribe mientras puede. "¡Cómo están allá?, pregunta refiriéndose a Tucumán. "Por favor no salgas -recomienda-, sólo si no te queda otra. Mirá a mi no me hacían el test y yo dije igual me encierro y solo salí una vez al supermercado y ahora tengo coronavirus", explica.