"No esperemos aprender siempre de la muerte"

Contener y ayudar a niños con cáncer y a sus familiares es la función de la asociación "Nueva Vida" en Jujuy que ante el brote del coronavirus le solicitó a la sociedad que tome conciencia y genere el hábito, al igual que ellos cuando un pequeño padece la enfermedad, de incorporar a la cotidianeidad el lavado de manos y las medidas de higiene.

En ese sentido, Natalia Lezcano Rodríguez, referente de la institución, comentó que "no esperemos que la muerte nos haga ver lo necesario que son los demás, a partir de esto tenemos que cambiar y no esperemos aprender siempre a raíz de la muerte. Es increíble que los seres humanos tengamos que aprender a raíz de la muerte, a nosotros nos tocó lidiar con muchas mamás que al principio no aprendían que tenían que ir a todas partes con el alcohol en gel y sacar a sus hijos que hacían la quimio con barbijos a las calles para protegerlos. Esas medidas hoy la tienen que aprender todos".

"En la asociación formamos una familia que se conoció en el margen entre la vida y la muerte. Nos conocimos hablando de nuestros hijos que estaban enfermos, rogando para que se salven ya que muchos estuvieron al borde de la muerte", dijo.

Asimismo, señaló que "lamentablemente tuve a mis dos hijos conectados a un respirador, también a mi abuela, y me tocó saber lo que es eso. Entré a la morgue muchas veces en la vida, vi cómo se nos va en segundos la vida. Conocí también muchas historias en los pasillos del hospital de personas y muy difíciles es hacerles entender que hay una vida detrás de la enfermedad. Por eso el nombre de nuestra asociación porque a partir de una enfermedad siempre hay una nueva vida".

"Hoy todos estamos en ese lugar, de estar a la defensiva de todo lo que hay afuera. Vivimos una situación en la que tenemos que aprender y asumir todos los días que está en nosotros luchar contra el coronavirus", remarcó.

También expresó que en este momento no tenemos que estar descubriendo nada, sino más bien generando hábitos como lavarse las manos todo el tiempo.