"Somos jujeños y no tenemos la culpa"

Si bien la semana de marzo comenzó con el anuncio del primer caso de coronavirus en Argentina, aún el Ministerio de Salud de la Nación lo calificaba como "importado" y se creía que tardaría en avanzar en el país y aún no habían restricciones. El Día de la Mujer aún se recordaba masivamente en las calles cuando una jujeña que había ahorrado todo el año salió de vacaciones rumbo a Colombia, pero su regreso fue una pesadilla porque en medio se suspendieron sus vuelos y a la "repatriación" de argentinos se le endilgó el ingreso del virus, sea de donde fuere su destino.

En Cancillería hubo 23 mil personas que pidieron regresar a la Argentina luego del cierre de fronteras y creció a 45 mil.

Es el caso de la joven trabajadora, a quien lejos de ser de clase acomodada le costó poder vacacionar y si bien estuvo atenta a las noticias y en contacto con la agencia que le vendió el pasaje y hotelería, todavía se le garantizaba su regreso. Pero la vuelta fue difícil y angustiante.

Hace dos días logró volver a Jujuy y ya está aislada en un hotel sin que aún le hayan controlado su salud.

Es la historia de Silvia Herrera, empleada, con tres títulos y modestos ingresos que suele invertir siempre en conocer nuevos lugares y esta vez eligió Cartagena, Colombia. "Me fui de vacaciones el 8 de marzo, en ese momento era inimaginable una situación así. Esto le podría haber pasado a cualquiera, no es culpa nuestra, nos están intentando culpar", afirmó.

"Yo entiendo que la gente en Jujuy está asustada pero nosotros también lo estábamos. Sé que no quieren recibir a los que estábamos en el extranjero pero también tienen que tener en cuenta que nosotros somos jujeños y que no tenemos la culpa de lo que está pasando", explicó. "Soy una trabajador más, me fui de vacaciones porque ahorré todo el año" , agregó respecto a declaraciones peyorativas respecto a los argentinos varados en otros países aludiendo a que debían volver por sus medios y aclaró que de hecho todo lo tuvieron que pagar como correspondía.

Durante los primeros cinco días todo fue normal y luego le llovieron mensajes sobre el agravamiento de la situación sanitaria que la asustó ya que fue con otra amiga, cuyos vuelos no se cancelaron y regresó a tiempo. La agencia le decía que todo seguía en marcha y luego Latam canceló todos sus vuelos sin explicación ni solución, y quedó varada.

El vuelo era de Colombia a Lima, Perú, que por entonces también cerró su aeropuerto y dejó a todos los que tenían conexión sin posibilidad de volver. La agencia Tour Andino a la que le había comprado le consiguió para dos días después un vuelo de Avianca para Buenos Aires, y aunque sus pasajes originales eran hasta Salta pudo llegar a Ezeiza el 20. "Como no venía de zona de riesgo me recomendaron "aislamiento social" nada más. Ya no tenía posibilidades de volver a Jujuy porque estaba todo cortado, no había transporte terrestre ni aéreo, y quedé varada en Buenos Aires", explicó.

Luego de horas en Ezeiza y ante la incertidumbre porque los hoteles de Buenos Aires cerraron, por gestiones de su familia en Jujuy consiguió alquilar a una mujer una habitación, quien le cobró por 10 días para recibirla. Luego de 3 días pudo volver en uno de los vuelos de cabotaje que se implementó para que puedan volver desde Buenos Aires al interior. Tras una semana varada en varios puntos ya en Salta el Comité de Emergencia de esa provincia le controló la temperatura, y mientras a los salteños los llevaron a su casa en colectivo para aislarse solos, a los jujeños los dejaron que vuelvan como puedan.

Logró llegar a la capital jujeña junto a una pareja que venía de Aruba

que consiguió una camioneta, y en la frontera avisaron de su situación Tras controles los enviaron al hotel Avenida junto a otros viajeros. Son alrededor de 21 los que están aislados allí, algunos en pareja, pagan su permanencia al igual que la comida, aunque pueden recibir elementos necesarios de su familia.