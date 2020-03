Chuli, amigo...S.O.S. por los perros callejeros

No es muy periodístico hacer una nota en primera persona. Y menos, dirigiéndose en forma particular a un funcionario. Pero, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge, que es una persona particularmente sensible y cálida, seguramente lo sabrá comprender. Por este oficio de bucear en las noticias, encontré una que despertó todo tipo de emociones y llamó a conmover a todos con quienes la comentamos. La Municipalidad de Villa Carlos Paz, uno de los principales centros turísticos de Argentina y América, hoy vacía y desierta, se encuentra como todas las ciudades con la gente encerrada tratando de cumplir la cuarenta que les proteja la vida. Pero decenas, o cientos de perritos callejeros, han quedado desamparados por sus "dueños", o sin la comidita que propietarios de comercios -especialmente bares y restaurantes- les arrimaban al final del día en la puerta de sus negocios, a donde ellos concurrían puntualmente a buscar su alimento y a veces, hasta una caricia amiga.

Dice la información encontrada: "Según informaron las autoridades de este municipio (que conduce Daniel Gómez Gesteira) decidieron colocar tachos azules en la calle con comida para que veterinarios y personal de zoonosis sean los encargados de la entrega del alimento. Ante esto, el intendente pidió a los vecinos que no usaran ni tiraran estos tachos destinados a cuidar a los perritos de la Villa".

Entiendo que en la emergencia de la pandemia, resguardar la vida de los seres humanos es un objetivo excluyente y excluyente. Pero también es humano, tener una mirada compasiva con esos seres que llamamos con grandilocuencia "los mejores amigos del hombre" pero que son los primeros que abandonamos a su suerte. Amigo "Chuli":sé que tendrás por estos días innumerables tareas a cumplir, como siempre. Pero quizás nuestra Municipalidad -que tanto hace por los perritos con campañas de vacunación y castraciones gratuitas, etc., etc.- pueda hacer algo más por los que hoy deambulan esperando revolver la basura o bebiendo agua de los charcos que deja la lluvia o de otras fuentes. Tal vez estaríamos también previendo que en su desesperación estos animalitos se vuelvan peligrosos. Perdón por el exceso de confianza, pero los perros callejeros, son habitantes de nuestra la ciudad.