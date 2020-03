El coronavirus afectará a todos los sectores de la provincia

La pandemia del coronavirus (covid-19) está teniendo efectos muy importantes sobre la economía. Y es que, las consecuencias a nivel global y por supuesto en la Argentina, dependerán de lo que se tarde en controlar la crisis. En el caso de la provincia, El Tribuno de Jujuy conoció la opinión de tres especialistas sobre los posibles escenarios económicos. Avizoraron que habrá fuertes efectos en los diferentes sectores. Además, creen que se deben establecer "prioridades" y medidas para sortear la situación, debido a que las anunciadas sirven para "paliar" la crisis pero "quedan cortas".

Para el contador y docente universitario Juan Gilberto Ljungberg, una vez que se supere la pandemia del coronavirus en todo el mundo, el sistema económico tendrá una caída importante, en algunos lugares se notará más y en otros menos. Explicó que hoy, el desafío pasa por tratar de que aquellos que son pobres sufran en menor medida el incremento de la pobreza y, que dicho esfuerzo se reparta entre quienes cuentan con mejores posibilidades de ingresos. A nivel local, apuntó que mientras dure la cuarentena, el impacto en la economía será cada vez más grande, incidiendo en el sector de la economía informal que hoy se encuentra "paralizado" y, también castiga a los sectores formales, "a quienes no tienen ningún tipo de actividad y que no son los sectores alimentarios".

Se va a revalorizar, comprar

Para el contador y asesor financiero Álvaro Pérez, la profundidad de los cambios no se puede medir a la distancia pero sí saber que incidirá tanto en el aspecto económico y en el aspecto interior del ser humano que luego redundará en cambios en la forma de fraccionar, comprar, valorar y poner precio a las cosas. "Si le asignamos valor a algo seguramente lo vamos a ver en precios en el costo posterior y eso tiene que ver con el cuidado de la salud, el medio ambiente y la seguridad personal. Desde la elección, deberíamos pensar en la forma en que vamos a elegir los próximos departamentos que compremos, por ejemplo, qué valor tiene un balcón o un amenities dentro de un edificio".

Asimismo, reflexionó que esta pandemia ha puesto a todos en el mismo nivel de humanidad y por otro lado lleva a revalorizar algunos sitios, como por ejemplo, la Capilla Sixtina o el Museo del Louvre de Francia, lugares emblemáticos que solían estar aborrotados de personas y tuvieron que cerrar sus puertas como medida de prevención ante el coronavirus. "Entonces, hay que imaginarse cuánto valor van a tener nuestros museos regionales, a dónde va a elegir veranear o vacacionar una persona de entre 70 y 80 años, en un lugar con muchas personas o en lugares que les dé una tranquilidad de salud. Nuestros destinos turísticos como Humahuaca, Tilcara, Purmamarca o los Valles Calchalquíes (Salta) seguramente se van a revalorizar, pero eso no pasará en un corto plazo", mencionó.

Un bono que beneficia a pocos

Mientras tanto Ljungberg señaló que la medida del Gobierno nacional de otorgar 10 mil pesos a trabajadores informales y monotributistas por única vez es un paliativo para sobrellevar la situación pero tiene “algunas fallas”, por ejemplo “establecer un límite hasta los 65 años para ser beneficiario no tiene sentido, porque no tendrán el beneficio quienes no perciban ni jubilación ni pensión, ni subsidio”. Por su parte, Pérez coincidió ante esta postura y dijo que “está faltando una mirada más federal, desde la cantidad de reactivos que vienen a la provincia de Jujuy y Salta, como la forma en que se encara un problema económico”, agregando que todavía se esperan medidas vinculadas a cuotas de tarjeta de créditos, pymes, impuestos y servicios públicos.

El aporte financiero y político

Consultado sobre cómo verá afectada la actividad de las pymes, el especialista Ljungberg prefirió en primer medida, hacer mención a las pequeñas empresas y manufactureras, actividades económicas desempeñadas por una sola persona: el plomero, el gasista, el vendedor ambulante, etc. Explicó que muchas de estas actividades se financian con préstamos personales de sus titulares y hoy se les complica realizar dicho pago, “se debiera incorporar el aporte y el sacrificio del sector financiero que no está incluido entre los que aportan y que ha ganado mucha plata en estos últimos años”, dijo y más adelante planteó que salvo excepciones, la política no ha hecho sus aportes económicos, “llegó el momento que ese sector lo haga masivamente, debería haber una quita del 30% de los salarios de toda la política durante unos meses, para ayudar a los que menos tienen, incluyendo también a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, cerró.

Pymes: “Hoy el desafío es interno”

Ante la difícil situación que vienen atravesando las pymes, el especialista Pérez planteó que el sector debería recibir una nómina salarial en formato de préstamo para todos los empleados, a fin de mejorar o disminuir el impacto que puedan tener, caso contrario “podrían entrar en un problema social grave e irremontable”. Sostuvo que sería necesario “frenar un poco” las cuotas de préstamos que tienen las empresas con la recaudación tributaria y con los salarios de las personas, “todo en un futuro plan de pago que les permita a las empresas una vez recompuestas, poder devolverlo”. De esta manera aconsejó que el empresario “debe focalizarse hacia adentro” para ser mejor cuando esto se normalice, “debe mejorar sus habilidades, aprender cosas que no tenía previstas en su agenda, desarrollar su marca, pensar dónde vender cuando el comercio vuelva a ser como antes y mejorar su habilidad empresarial”. En el caso del empleado, deberá mejorar “las condiciones y actitudes para ser un empleado mejor remunerado”, explicó.