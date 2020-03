La Unju anunció aulas virtuales y una alternativa al comedor

El rector de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), Rodolfo Tecchi, anunció que se activó el uso de las aulas virtuales para todas las cátedras de modo de acompañar al alumnado con clases virtuales ante la vigencia de la cuarentena por covid-19. Anunció que se entregarán víveres como alternativa a los estudiantes que iban al Comedor universitario y que sigue suspendido el proceso electoral.

"La idea es acompañar a los alumnos en la medida de lo posible con clases virtuales, sabemos que esto tiene limitaciones, que muchos alumnos nuestros no tienen acceso cotidiano con la tecnología como para seguir las clases así que simplemente estamos tratando de hacer lo que es posible en estas circunstancias. No se puede reemplazar la presencialidad", explicó el rector de la Unju, Rodolfo Tecchi.

La acción la llevan adelante desde la Secretaría Académica del Rectorado y de las cuatro facultades.

Entiende que las universidades públicas en Argentina son fuertemente presenciales, e incluso recordó que hay carreras donde todo el trabajo de laboratorio y de trabajos prácticos es irremplazable. Por ello ratificó que se trata de un acompañamiento para acercarles material a los alumnos, y que cada cátedra vea la manera de implementalo.

Enfatizó en que se están haciendo todos los esfuerzos por el sistema para lo cual cuentan con 1.000 aulas virtuales que pueden utilizar los docentes para comunicarse con sus alumnos, grabar clases, subir clases grabadas o usar Whatsapp u otras alternativas que servirán para que los alumnos lean y estén al tanto.

No obstante, contemplan al mismo tiempo que la red está recargada a nivel mundial y se entiende que pueda haber inconvenientes. Consideró también que hay alumnos de la universidad que no pueden acceder cotidianamente a la tecnología, por no contar con una computadora o un celular de última generación para ver las clases.

Aseveró por ello que una vez que pase la emergencia reprogramarán el calendario académico, de modo que se definirá también hasta cuándo se extenderá el primer cuatrimestre y hasta cuándo el segundo. De hecho, recordó que para el resto del sistema educativo el ministro de Educación de la Nación anunció sobre la probabilidad de que el ciclo lectivo de este año se extienda más allá del 21 de diciembre.

"Para la universidad hoy en día lo primero es la salud de la comunidad universitaria", explicó Tecchi y aseguró que cuando se pueda recuperar la práctica de presencialidad se hará un análisis.

Es que aseguró que no se puede mentir y considerar que se puede estudiar desde casa, porque en la universidad no es tan sencillo.

Por otro lado, Tecchi anunció que ante el no funcionamiento del Comedor Universitario, están ideando la forma de que alrededor de 600 estudiantes, según el número de beneficiarios del año pasado, puedan recibir alimentos no perecederos como para "compensar" el hecho de que no va a funcionar el servicio.

"La Secretaría de Bienestar Universitario está preparando un listado de los alumnos que necesiten algún tipo de apoyo porque no van a poder asistir al comedor universitario", explicó el rector.

Sostuvo que ahora están en el proceso de inscripción online, a cargo de la Secretaría mencionada que está resolviendo la modalidad.

Por otro lado, planteó además la suspensión del proceso eleccionario que apuntaba a la renovación de representantes de claustros del Consejo Académico y el Consejo Superior, y quedó en el punto hasta donde habían llegado donde las listas estaban en proceso de oficialización.

Enfatizó en que este calendario se retomará cuando estén en condiciones de hacerlo, y recordó que no es la única universidad que estaba en ese proceso ya que también suspendieron las de La Pampa y de Cuyo.