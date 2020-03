Multas de mil pesos por incumplir la cuarentena

En el informe diario del Comité Operativo de Emergencia el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, anunció anoche el endurecimiento de las medidas y advirtió que desde hoy, quienes no cumplan con el aislamiento obligatorio deberán pagar 1.000 pesos al momento de ser detenidos. Además, descartaron cuatro casos sospechosos. Tras el sexto día de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional, el gobernador de la provincia lamentó que "algunos jujeños no respeten el pedido de quedarse en casa" y afirmó que desde hoy "quienes circulen por las calles sin motivo, deberán abonar una multa de mil pesos al momento de ser detenidos". El decreto será firmado en el transcurso de esta mañana y alcanzará a todos los ciudadanos que no cumplan con el dispuesto por el Gobierno. Morales también se refirió a la medida que lleva adelante el presidente Alberto Fernández respecto a la repartición de argentinos en extranjero y expresó su total apoyo. Según anunciaron desde Nación, a partir del 27 se suspende la repatriación de argentinos y sólo podrán ser trasladados los mayores de 65 años. "Apoyo y acompaño íntegramente la decisión del Presidente para profundizar los controles", afirmó Morales y garantizó que "desde las provincias vamos a acompañar las decisiones". El mandatario además aclaró que desde ayer, el Gobierno nacional aplica la "Ley de Abastecimiento", con lo cual, la compra de respiradores para la provincia quedó suspendida y queda a cargo del Ejecutivo nacional que será el encargado de enviar los respiradores a la provincia en los próximos días. En tal punto garantizó la llegada de los aparatos y los tests para el virus.

Respecto a los casos sospechosos en la provincia, el Dr. Omar Gutierrez, director del COE, informó que los cuatro pacientes que se registraban ayer como sospechosos, dieron negativo para covid-19, con lo cual fueron dados de alta.

Señaló que actualmente hay un caso sospechoso en la provincia y que se trata de un niño de 9 años que tiene como nexo epidemiológico un familiar directo que estuvo la semana pasada en la provincia de Chaco, una de las más afectadas por el virus. Afirmó que el menor que se encuentra estable y permanece internado en el Materno Infantil con un cuadro de fiebre y síntomas respiratorios. Se esperan los resultados en las próximas horas. Además afirmó que actualmente en la provincia hay 1202 persona que están siendo monitoreadas tras regresar de algún viaje.

Por último, el ministro de Seguridad, Ekel Meyer informó que está disponible en la página de dicha cartera provincial el permiso de libre circulación para personas que estén incluidas en el Decreto Nº 297.