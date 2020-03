Saquearon un comedor comunitario

Bronca e indignación entre todos los vecinos del barrio Luca Arias causó el reciente robo al comedor comunitario y merendero, ubicado en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Al lugar asiste diariamente un centenar de vecinos del mencionado barrio, especialmente niños de bajos recursos que por la emergencia sanitaria iban al lugar a retirar su vianda.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Gisela Tacacho dijo que "fue la madrugada del lunes, nos sustrajeron un televisor led de 42 pulgadas, 2 garrafas argentinas y 1 boliviana, también elementos indispensables que pertenecían al comedor infantil".

Agregó que el lugar funciona de lunes a viernes y asisten diariamente alrededor de cien personas con el almuerzo y la merienda.

"El televisor lo usábamos como entretenimiento para los chicos porque no todos tienen la posibilidad de ver en sus casas o también otras actividades de aprendizaje".

Al tiempo que añadió que "para que el comedor pueda seguir funcionando tuvimos que prestarnos garrafa y poder cocinar, la gente comenzó a llegar para poder comer, porque ellos no tienen otra opción, y se nos rompía el corazón si teníamos que informarles que no íbamos a poder hacer la comida durante todo el mes porque no tenemos nada. Son muchas las familias que contaban con la comida asegurada, la única forma que tienen de alimentarse", expresó la mujer.

La denuncia fue radicada en la Seccional 17º con asiento en la ciudad fronteriza, luego las actuaciones pasaron a la Brigada de Investigaciones local, que está abocada a esclarecer el hecho.

"Aprovecharon que no hay gente en la calle, rompieron el candado de la puerta principal, solicitamos a la comunidad no comprar ninguno de los elementos mencionados que podrían haber sido robados del comedor, y dar aviso al personal policial para poder dar con los autores del robo", señaló.

Por último, la dirigente expresó que "somos trabajadores de la economía popular y día a día hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder sacar adelante nuestro comedor y merendero. Esperamos que esto no quede en la nada y que se encuentren a los verdaderos responsables".