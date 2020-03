Situaciones por resolver en la Quebrada

La cuarentena afecta a una movilidad regional que debe atenderse para no generar inconvenientes.

Pasados los primeros días de la cuarentena, hay situaciones que se van ajustando y que afectan a una población de mucha movilidad interjurisdiccional, como lo es la de nuestra región. Javier Quispe, concejal maimareño, empieza por explicarnos que "he visto el decreto del intendente de Tilcara, donde se dice que no puede entrar gente que no tenga residencia en esa localidad

Nos habla, particularmente, de "la situación del barrio Sumay Pacha, un barrio muy grande, que pertenece a Maimará, y me han llegado reclamos de muchos vecinos a quienes no se los deja ingresar en Tilcara. Muchos van con trámites concretos, o a comprar algo. Maimará no puede hoy abastecer a todo el pueblo, y menos al barrio de Sumay Pacha, que está más cerca de Tilcara y tiene cerca de 2.000 habitantes".

Otro de los inconvenientes que nos manifiesta es que "en Maimará no funciona el cajero automático como corresponde, y se les dice que, si tiene domicilio en Maimará, tiene que ir a ese cajero. No es que se trate de gente desconocida, es gente del lugar. Yo he informado al COE provincial para ver qué se puede hacer, igual que el tema de los remises que van de una a otra localidad, entre las que está Sumay Pacha. Dentro de las normas establecidas, los remises debieran cubrir los servicios para que la gente no quede en la ruta o en la entrada de los pueblos".

Consultado Ricardo Romero, intendente de Tilcara, nos respondió que "estamos teniendo algunos inconvenientes, no solamente con los vecinos de Sumay Pacha sino también de Huacalera. Nuestras medidas han sido siempre progresivas, y lamentablemente tenemos que endurecerlas. Pedimos disculpas, es una realidad. Algunas veces nos vemos desbordados con el tema de la farmacia, del mercado, de los mercaditos, y eso se complica".

Agrega que "es tiempo que los jefes comunales entendamos que debemos empezar a cambiar hábitos. Yo les pido que nos hagamos cargo de la responsabilidad y del compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos. Nosotros les estamos dando prioridad a aquellos que vienen a abastecernos, y eso debiera hacerse en cada localidad. Debiéramos trabajar en coordinación para evitar estos problemas". Aclara que "no hay discriminación, es que cada municipio tiene que gestionar las cosas así con los cajeros automáticos como con el abastecimiento. Quienes trabajan en Tilcara, tienen que venir con un escrito de la repartición y pasan directamente, nunca hemos tomado medidas en eso, incluyendo a los comerciantes y los proveedores. Estamos teniendo consideración con la gente de Huacalera, porque allí no hay cajero".

Nos dice que "ha habido casos de gente que estaba viajando, y que hemos ayudado con combustible para que lleguen a su destino. En Tilcara no pueden entrar para alojarse, cada uno tiene que llegar a su casa, que es el mejor lugar en el que puede estar". Ricardo Romero también nos manifestó que "me preocupa mucho el decreto que sacó el intendente de Perico, cerrando las ferias. Tenemos que comunicarnos, y los intendentes de la Quebrada me nombraron interlocutor para sacar una reunión con nuestro par de Perico, para plantear esta situación que afecta al abastecimiento de elementos básicos. Si logramos destrabarlo, se aliviará el resto de los confli

Una prórroga

La Municipalidad de Palpalá a través del Departamento de Fortalecimiento Pymes informó a todos los beneficiarios de las líneas de créditos como ser Banca Emprendedora, Fondo Pyme, Microsol, que se les dará una prórroga, hasta que la situación por la pandemia del coronavirus permita restablecer la actividad del Estado. Luego podrán reintegrar lo que es la cuota de manera semanal, quincenal o mensual y se podrán sumar interesados. Por la emergencia sanitaria a nivel nacional, el intendente de la comuna, Rubén Eduardo Rivarola, decidió dar una prórroga a todos los beneficiarios de las diferentes líneas. Cabe destacar que desde que comenzó el año, ya se entregaron más de 42 créditos a emprendedores que lo solicitaron y fueron beneficiarios desde el municipio local.

Sin feria en Monterrico y controles

Tras conocerse la resolución 19 del COE provincial que dispone la apertura de ferias mayoristas, ayer el Comité Operativo de Emergencia de Monterrico se reunió en el edificio municipal. Participaron el hospital, policía, Concejo Deliberante y el municipio representado por el intendente Nilson Ortega. Se determinó que es conveniente seguir con la medida de cierre de la feria mayorista y minorista de Monterrico por el gran avance del coronavirus en el país, iniciativa propuesta por personal de salud y seguridad por no contar con las garantías sanitarias necesarias. Fue apoyado por todos los presentes.

Feriantes de Monterrico que comercian mercaderías y verduras ya implementan la venta desde sus hogares o vía redes sociales supervisados por personal de Bromatología que hace cumplir las medidas de seguridad. El argumento más importante es que la feria no tiene cerramiento y convoca una gran cantidad de vendedores y compradores de distintos puntos del norte argentino y sería imposible controlar en esas condiciones, dijeron profesionales de salud y seguridad. También dice el comunicado sobre la Resolución 12 del COE de provincia, el municipio junto con la policía local lleva adelante la entrega de permisos de circulación a comerciantes dentro de la provincia para los que necesiten reabastecerse de mercadería para evitar los sobreprecios.

Por su parte, la Dirección de Bromatología lleva adelante controles comerciales y preventivos en todo el ejido municipal. Se inspeccionan los precios para evitar la remarcación y se vela que se cumplan las medidas preventivas dictadas por el COE.

Verifican en accesos

Son efectivos los controles de tránsito en los accesos a la ciudad de Monterrico para dar cumplimiento al aislamiento obligatorio dispuesto por el COE. Los mismos se ubican en los tres accesos por rutas 42 y 45, se exige documentación y el uso obligatorio de barbijos, principalmente en el caso de remiseros. Esta medida tiene la finalidad de evitar el mayor movimiento posible en rutas y que las que se hagan sólo sean las esenciales.