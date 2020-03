Suspendido el regreso de argentinos en el exterior

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el regreso de los ciudadanos argentinos que están en el exterior y quieren volver al país quedará "suspendido" hasta tanto la pandemia de coronavirus "se haya vuelto manejable".

"Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente", afirmó el mandatario en una entrevista con Telefe.

Sin embargo, Fernández indicó que instruyó al canciller Felipe Solá para que "ayude con recursos a los que están en el exterior" hasta que pueda "ordenarse este tema".

"Salvo algún caso excepcional, van a tener que esperar el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos y las entradas por las fronteras terrestres también", aseguró el Presidente.

Fernández advirtió que el Gobierno argentino "está tratando de reglamentar los ingresos de mayores de 65 años, que son los más vulnerables en esta pandemia" que afecta al mundo.

"El resto, que espere un poco. Ya los iremos a socorrer cuando el riesgo sea manejable", aseveró Fernández.

El jefe de Estado también sostuvo que el aeropuerto internacional de Ezeiza "no está operativo" y que las autoridades argentinas no están autorizando vuelos en esa estación aérea.

"No es que se cierre, simplemente no vamos a generar vuelos. No está operativo. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", aseguró.

Desde el 15 de marzo psado, cuando se prohibieron los vuelos regulares para dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece al aislamiento social obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo, más de 120 vuelos especiales de diferentes compañías, entre ellos los 38 de Aerolíneas Argentinas y Austral, fueron autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para transportar a argentinos que habían quedado varados en el exterior.

A esos vuelos se sumaron los que realizaron los dos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladaron a ciudadanos argentinos varados en Perú, con lo que la cifra de personas que regresaron al país ascendió a cerca de 23 mil.

Además de la aerolínea de bandera, las empresas privadas que se sumaron a los operativos para concretar el regreso de ciudadanos argentinos fueron Latam, Gol, Flybondi, Jetsmart, Iberia, Air France, KLM, Lufthansa, Emirates, Ethiopian, Qatar, American Airlines, Air Belgium, Neo Spa y North Star Air.

Fuentes del Ministerio de Transporte indicaron a Télam que todavía no hay definiciones sobre el procedimiento de los vuelos excepcionales que traerán al resto de los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior, ya que el tema "se está estudiando". En tanto, voceros de la Cancillería consignaron ante esta agencia que la cifra de argentinos en situación de espera en distintas partes del mundo asciende a cerca de 10 mil, distribuidos en Europa, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, España, India, Perú, Punta Cana y México, entre otros destinos.

Para los argentinos que regresaron, el Ministerio de Transporte dispuso más de 20 micros desde el aeropuerto de Ezeiza para facilitar el regreso de quienes deben ir a sus provincias y ciudades.

Ocultó los síntomas

Un hombre de 70 años que quería regresar a Buenos Aires desde Madrid ocultó que tenía síntomas de coronavirus y en pleno vuelo se descompensó, por lo que fue internado en grave estado al arribar al país. La persona provenía de la capital española, donde estaba varada junto a varios argentinos y como tenía fiebre desde hacía una semana tomó paracetamol para poder bajarla y que no se detectara al arribar al vuelo 1133 de Aerolíneas Argentinas. Ya una vez en pleno vuelo empezó a tener 39 grados de fiebre, tos y graves problemas para respirar, por lo que dos médicos que viajaban a bordo lograron estabilizarlo.

Ante esa situación esta persona confesó que tenía síntomas compatibles con coronavirus desde hacía una semana pero se tomó varias pastillas de paracetamol para poder sortear los controles y subirse al avión. El hombre viajaba con su mujer y dos familiares.

Falleció Bartolomé Mitre

Bartolomé Mitre, el director del diario La Nación, murió ayer a los 79 años como consecuencia de un problema de salud que lo aquejaba desde hacía tiempo. Mitre estaba a cargo del periódico que fundó su tatarabuelo, también llamado Bartolomé, desde 1982. El empresario estaba internado desde el martes pasado en un sanatorio porteño por distintos problemas que agravaron su salud.

Nacido el 2 de abril de 1940 -el jueves de la semana próxima iba a cumplir 80 años- fue tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó el diario La Nación el 4 de enero de 1870, y actualmente estaba casado con la modelo y conductora Nequi Galotti, con quien tuvo a Santos. Sin embargo, anteriormente también estuvo en pareja con Dolores González Álzaga, con quien tuvo a Dolores, Rosario y Bartolomé, y luego con Blanca Isabel Álvarez de Toledo, con quien tuvo a la actriz Esmeralda Mitre. Los conocidos e íntimos señalaban que Mitre tenía un gran sentido del humor, aun cuando los problemas de salud aumentaban. En 1964 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y dos años después se incorporó al diario La Nación.

Controlan velero y yate

Personal de la Prefectura Naval Argentina que realizaba tareas de prevención para hacer respetar la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno por la pandemia de coronavirus controló un velero y un yate que regresaban al país provenientes de Brasil. El primer operativo comenzó cuando una patrulla de la Fuerza localizó al velero navegando por la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.Al entrevistar a sus dos ocupantes, se comprobó que venía de Río Grande do Sul, en Brasil, y que el velero había hecho una escala en La Paloma, Uruguay.

Rápidamente, los efectivos se contactaron con la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras y con el Servicio de Emergencias de Tigre. Esas autoridades indicaron que, ante la ausencia de síntomas compatibles con el coronavirus, los tripulantes debían realizar la cuarentena obligatoria en su domicilio particular. Ante esto, y con la intervención del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, a cargo de Martín Podertti, se trasladó a los involucrados hasta su hogar, donde serán monitoreados por las autoridades sanitarias.