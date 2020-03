Un robo causó serios contratiempos a productores

Los efectivos de la Policía de la Provincia investigan el robo del cerco perimetral de una represa comunitaria que abastece de riego a más de 100 familias de pequeños productores de frutas y verduras en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Los damnificados son pequeños productores pertenecientes a la asociación “Madre Tierra” de San Pedro de Jujuy.

El hecho ocurrió en medio de las disposiciones del Gobierno nacional para que se cumpla con el aislamiento social obligatorio y evitar la propagación de la pandemia coronavirus, los pequeños productores pertenecientes a la asociación "Madre Tierra" de San Pedro de Jujuy, situación que los delincuentes aprovecharon para ingresar al predio de una represa comunitaria y robar el cercado perimetral que evita que vecinos de la zona pongan en riesgo su vida ingresando al agua.

Al respecto Víctor Victoria, uno de los productores de esa localidad, indicó que "al parecer y aprovechando que los productores que en su mayoría son adultos mayores están cumpliendo con la cuarentena, ingresaron al predio ubicado al margen del río Grande en cercanías al puente San Pedro, para sustraer el vallado realizado con alambre tejido llevándose al menos 50 metros del cercado perimetral. Victoria indicó que "no es posible que mientras los ciudadanos que trabajan diariamente para asegurarse la subsistencia las fuerzas de seguridad no garanticen el cuidado de los bienes".

Además, comentó que esta represa y el cercado perimetral fue construido con mucho esfuerzo, en el que se apeló al trabajo comunitario para poder concretar la obra que permite a más de 100 familias de pequeños productores regar los cultivos que son el único medio de subsistencia que tienen. "La represa la hicimos entre todos poniendo trabajo y el poco dinero que teníamos, los materiales nos dio el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación a través de una gestión de Inta. Nos costó mucho esfuerzo cada cosa que hay en esa represa por eso sentimos mucho el hecho de robo del que fuimos víctimas".

Por otro lado, Victoria indicó que el presidente de la Asociación Eduardo Tejerina tras enterarse del robo intentó realizar la denuncia en la Seccional 35º, donde le pidieron que se dirigiera a la Unidad Regional 2 donde tampoco fue recibida.

Los agentes le habrían indicado que solo están abocados a las medidas de control de cumplimiento de la cuarentena. Al respeto el productor dijo: "Entendemos la gravedad de la situación sanitaria por eso cumplimos con las normas, pero no es posible que mientras nosotros lo hacemos los ladrones se lleven el trabajo y el alimento de nuestras familias. No solo robaron el cercado, también robaron frutas y verduras. Creemos que las fuerzas de seguridad no están haciendo su trabajo de forma eficiente. Deben controlar que todos, no solo los trabajadores, estemos en casa, sino también los ladrones, porque si no esto es tierra de nadie y no hay ninguna garantía de seguridad".