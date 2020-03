Pacientes trasplantados con dificultades para acceder a sus medicamentos

Pacientes trasplantados pertenecientes al programa Incluir Salud y afiliados al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) expresaron a El Tribuno de Jujuy su preocupación ante la imposibilidad de acceder a la medicación que les resulta de vital importancia.

Indicaron que debido a las restricciones de circulación derivadas del aislamiento social preventivo y obligatorio ante el avance del coronavirus desde las instituciones pertenecientes al Ministerio de Salud de la provincia les aseguraron que la medicación les llegaría a sus respectivos domicilios. Sin embargo no todos lograron recibirla.

La esposa de un paciente trasplantado de riñón con domicilio en Vinalito, departamento de Santa Bárbara informó a El Tribuno de Jujuy que “primero me dijeron que me quede tranquila que me iban a mandar la medicación a mi casa y después me llamaron para decirme que no tenían movilidad para llegar hasta mi domicilio y hasta eso mi marido se quedó sin medicación el lunes 23 de marzo y le tuve que pedir a una compañera de Ledesma que me pase algunas dosis hasta que consiga la manera de ir a San Salvador de Jujuy”.

Además denunció que “desde el Ministerio nos dieron tabletas de pastillas vencidas que hacen a unas tres cajas”. “¿Cómo hago ahora yo para cubrir el mes de abril?”. Indicó que la medicación en cuestión es Meprednisona 4 mg con fecha de caducidad el 03/20. Y que del total de medicamentos que su marido requiere, que son seis, se encuentra a la espera de una solución para poder acceder a tres de ellos que son Enalapril 10 mg, Carvedidol 25 mg y Amlodipina 10 mg.

Sobre este reclamo la directora provincial de Rehabilitación, Verónica Curet admitió que para los pacientes trasplantados se complicó la situación debido a que se les alteró el circuito habitual, motivo por el cual se encuentran trabajando en un convenio con el Colegio Farmacéutico de Jujuy (Colfarjuy) para la habilitación de farmacias del interior.

“Estamos trabajando para que desde la semana que viene tengamos convenio con más farmacias para todos los pacientes de la provincia del programa Incluir Salud lo que permitiría que el paciente puede obtener la medicación en una farmacia cercana a su domicilio y descentralizar la atención”, adelantó.

Sobre el medicamento vencido Verónica Curet indicó que “desde el programa (Incluir Salud) no tenemos stock de Meprednisona. Lo que hacemos es autorizar y hacer que los pacientes retiren la medicación en una farmacia privada de las dos que tenemos habilitadas en capital”.

Así, ante esta situación informó que de comprobar el vencimiento realizaran la denuncia correspondiente a la farmacia que hizo la dispensa y se le repondrá al paciente dicha medicación. Y en cuanto los 15 pacientes del interior de la provincia que hasta ayer no recibieron en sus domicilios las prescripciones faltantes se ocuparán de concretarlo en la jornada de hoy.

Afiliados al ISJ

Otro es el caso de una paciente afiliada al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) que contando hoy hace 5 días que no tiene Ciclosporina, un medicamento inmunosupresor que debe consumir una vez por día, debido a que la farmacia habilitada no cuenta con él y tampoco recibe una solución por parte de la obra social.

En comunicación con este medio la mujer trasplantada explicó que tras seguir todos los pasos burocráticos estipulados por el ISJ como la autorización de la receta, el armado de un expediente y su posterior autorización no puede acceder a su medicación. “llamo al instituto y la única explicación que me dan es que ellos no pueden hacer nada ya que es a la farmacia a la que no le están entregando la medicación. Entonces quiero saber qué es lo que tengo que hacer en este caso porque además no soy la única. Creo que el Instituto debería de hacerse de un banco de drogas para casos como este”, exclamó.

Por último denunció la imposibilidad de comunicarse con el ISJ al momento de hacer los reclamos. “No sé si tendrán las líneas saturas o que es lo que ocurre que no nos atienden cuando llamamos al número que nos dan”, cerró.