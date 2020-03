Detienen a sujeto amenazó de muerte dos empleadas para que le entregaran cerveza fría

La Policía detuvo a un sujeto que amenazó de muerte a dos empleadas de un local comercial ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, exigiéndole la entrega de una cerveza fría. Las trabajadoras, le explicaron que no vendían bebidas alcohólicas lo que enardeció al inadaptado, que al momento sacó de entre sus ropas un elemento punzocortante y le apuntó a la cara, por lo que rápidamente una de ellas corrió al depósito, buscó una cerveza y se la entregó. Lejos de retirarse del local, el sujeto volvió a enfurecerse porque la cerveza estaba caliente exigiendo que le dieran una que estuviera fría. Luego de momentos tensos, el sujeto pidió un papel para escribir su nombre, mientras gritaba que llamaran a la policía argumentando, “esos me va a hacer nada yo entro y salgo como si nada, no le tengo miedo a nadie menos a la policía”. Tras alertar a la policía, una comisión de efectivos llegó al local comercial y tras dar participación a la Delegación Fiscal interviniente, se dispuso el arresto del sujeto y que se instruyan las actuaciones por el delito de “coacción agravada por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad”.

Datos recabados por El Tribuno de Jujuy, permitieron saber que el hecho se registró en la tarde del miércoles en un local comercial ubicado en frente de la Terminal de Ómnibus en barrio primavera. Poco después de las 16, mientras dos empleadas identificadas por la policía como Gloria O. (45) y Leila C. (30), atendían el negocio irrumpió en el interior un sujeto con el torso denudo y pantalón corto, pidiendo un sándwich de milanesa y que se lo calentaran. Al entregar el pedido una de las empleadas indicó que el precio era de $80, a lo que el sujeto el sujeto refirió que no tenía ese importe, se retiró y regresó minutos después con un billete de $20. Una de las empleadas que estaba barriendo la vereda advirtió que el sujeto tenía una punta escondida en la cintura y que a fin de evitar problemas que le diera el sándwich, por lo que luego de recibir se retiró. Al cabo de 10’, el sujeto volvió a ingresar esta vez, a los gritos exigiendo que le dieran una cerveza y ante la negativa de las empleadas, quienes le explicaron que no estaban vendiendo bebidas alcohólicas, extrajo de entre sus ropas un elemento con punta parecido a un destornillador y amenazó de muerte a las empleadas por lo que una se dirigió al depósito desde donde trajo una cerveza, pero ofuscado el malviviente le exigió que le trajera una cerveza fría porque esa estaba caliente y que quería tomar una bien fría. Luego pidió un papel para escribir su nombre y que se lo dieran a la policía que no puede hacerle nada, que entra y sale cuando quiere.

Al salir el sujeto las empleadas alertaron a la policía que procedió a la aprehensión del sujeto.

Las actuaciones caratuladas como “coacción agravada por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad”, están a cargo de la Seccional 26 de barrio Belgrano, con la participación de la Delegación Fiscal N° 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari y la fiscalía de turno a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco.