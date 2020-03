Corvalán se recupera de la enfermedad y quiere jugar

El basquetbolista Facundo Corvalán, quien juega en el Real Canoe de España y fue uno de los primeros deportistas argentinos en contraer el coronavirus, señaló que se siente "bárbaro" y que tiene "muchas ganas de volver a jugar", mientras aguarda ser dado de alta en los próximos días.

"Hace más de una semana que me siento bárbaro y empiezo a moverme acá en la habitación del hospital donde estoy hace ya once días. Venía de un duro golpe en la cabeza en un año que arrancó bien complicado para mí, pero estoy con muchas ganas de volver a jugar", indicó.

En diálogo con CNN Argentina, Corvalán comentó: "Un día antes de volver de España para acá tenía algunos síntomas. En la noche del vuelo los síntomas empeoraron, me sentía bastante mal. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza declaré los síntomas y al otro día estaba internado en el hospital con mi mamá".

El deportista señaló que espera el resultado del último estudio para confirmar que ya superó la enfermedad y dejó un mensaje para concientizar a la población: "Hay que cuidarse y tratar de cuidar al otro. Lo único que queda es el aislamiento y quedarse en casa".

Corvalán, de 21 años, surgió en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en Ciclista Juninense (2014-2015) mientras que jugó cuatro temporadas con Bahía Basket (entre 2015 y 2019), tras lo cual pasó al Real Canoe de España.

Al ser consultado cómo seguiría su vínculo con Real Canoe después del parate decretado hasta el 12 de abril, Corvalán declaró que "me encuentro cedido por Bahía Basket y la situación con Betis está trabada, no sé aún la causa. De hecho, no firmé contrato con Betis y en junio se me terminará el vínculo con Bahía Basket".

"Me encantaría continuar allá y el objetivo es dar el salto a la Liga Endesa, más allá que la LEB Oro y la Liga Nacional, que la amo por todo lo que me dio, me gustan. El campeonato es parejo, siempre peleado y me encantó vivir estos meses allá", sostuvo.

En cuanto al presente deportivo, explicó que "me adapté de buena manera, obviamente con las dificultades de una primera temporada alejado de su zona de confort, y cuando ya me sentía en mayor plenitud apareció el coronavirus".

Mientras que sobre sus referentes, Corvalán declaró que "miro muchísimo a Facundo (Campazzo) y a Nicolás (Laprovíttola), lo mismo con cada uno que está en mi puesto para crecer y aprender".

El joven dejó el país europeo hace dos semanas, arribó al país con síntomas y, de inmediato, fue trasladado al hospital Abraham Piñeyro de Junín, su ciudad natal, donde confirmaron que se contagió.