La Unión se suma y pone a disposición

En un comunicado emitido desde las autoridades de la Unión Jujeña de Rugby, anuncia que todos los clubes afiliados están listos para poner a disposición sus instalaciones.

“La Unión Jujeña de Rugby , en atención a la complicada crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro País y que demanda el aporte de todos, pone a disposición de las autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales las instalaciones, canchas, espacios abiertos, estacionamientos, quinchos, vestuarios, gimnasios, salones, depósitos, etc., de sus clubes afiliados, quedando también a sus órdenes los miembros del Consejo Directivo para lo que fuera necesario”, manifiesta la misiva.

De esta manera, la institución madre del deporte de la guinda se suma a las instituciones de la provincia, sobre todo los clubes, de ponerse a disposición para cuando el Estado lo requiera en el marco del decreto nacional, provincial, de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica.

EL rugby desde el inicio del 2020 estuvo en el ojo de la tormenta debido al caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de jugadores de rugby.

Desde ese momento comenzó el cuestionamiento hacia este deporte, debido a lo sucedido durante esa noche.

Sin embargo, muchas autoridades del rugby nacional repudiaron lo sucedido pero a la vez dejaron en claro que el deporte no es responsable del mal accionar de un grupo de inadaptados.

Muestra de ello sin dudas en Jujuy la tiene la institución madre, que constantemente está desarrollando actividades sociales, aplicando la filosofía que posee el rugby.

Entre esas actividades está el gran trabajo que se desarrolla de manera conjunta con la Fundación Espartano conjuntamente con el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Seguridad permitiendo a las personas privadas de su libertad ser parte del equipo de rugby que entrena y juega en las canchas que se montaron en el penal de Alto Comedero. Los 300 del Norte, es el equipo jujeño que compite en las filas de la Unión Jujeña en el marco de un programa de reinserción a la sociedad y que hasta el momento tuvo muy buenos resultados.

Por eso no sorprende el buen accionar y la predisposición de todos los clubes afiliados a la Unión Jujeña de Rugby en ponerse a disposición y disponer así de sus instalaciones para que hagan uso en caso de ser necesario en el marco de la lucha contra esta pandemia.