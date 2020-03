¿En qué etapa se encuentra la pandemia de coronavirus en Jujuy?

Las etapas van variado de acuerdo a la situación epidemiológica. No es lo mismo lo que está atravesando Jujuy que Buenos Aires y Chaco. La acción de este virus es disímil en cada provincia. Ya hay circulación comunitaria en 4 y afortunadamente en Jujuy todavía no y esperamos seguir así. Y la única manera de que el virus no circule es que la gente no circule. Quedarnos en casa nos dará más tiempo para prepararnos.

¿Cómo está evolucionando el virus covid-19 en la provincia? ¿Cuál es el panorama?

El virus evoluciona de acuerdo a como nosotros dejamos que evolucione. Si hay algo que la gente tiene que entender es que en este momento somos nosotros los que tenemos la potestad de permitir, o no, que el virus circule. En esta situación epidemiológica hasta este momento Jujuy mantiene una situación relativamente tranquila en comparación con otras provincias. Pero esto no significa que tenemos que bajar los brazos porque esta es una situación que puede cambiar en 24 horas.

Cada jujeño tiene que saber que tiene una responsabilidad fundamental en el cambio epidemiológico de la provincia.

Esta "situación relativamente tranquila" por la que todavía estamos atravesando, ¿responde a las medidas de prevención que se están aplicando?

Las conductas se están manteniendo pero tenemos que ser aún más enfáticos con la prevención. Lamentablemente hay personas que no pueden permanecer en sus casas debido a sus trabajos y les gustaría poder hacerlo. Y es en esos casos en los que se debe cumplir aún más con las medidas preventivas al llegar a sus viviendas como el cambio de ropa, el lavado exhaustivo de manos y el uso de alcohol en gel, entre otras. Hoy el virus está buscando la forma más eficaz de transmitirse de persona a persona y eso es lo que tenemos que tratar de evitar.

Desde su aparición, ¿el virus ha ido mutando?

El virus de aquí no es el mismo que salió de China. La mayoría de los virus una vez que comienzan a pasar de persona a persona y van afectando a distintas etnias y comunidades con distintas patologías prevalentes, el virus va acomodándose a la población que afecta. Sobre el covid hay una cepa L y otras S pudiendo ser una más agresiva que otra. Es el mismo virus pero con connotaciones distintas de acuerdo a la geografía.

Tal es así que se les está dando un nombre en cada país como por ejemplo covid-19 Alemania y covid-

19 Israel. Esta situación está demarcando que este virus al igual que el de zika se va adaptando a las distintas geografías que va afectando dependiendo de sus sistemas inmunológicos, sus condiciones de vida, etc.

El mensaje a la población es que tiene que estar tranquila porque se está haciendo lo que corresponde en cuanto a la contención de esta situación tanto de la parte pública como de la privada. Si cada elemento cumple con su función podemos lograr que esa curva tan temida por la casuística no se dé de forma tan agresiva en Jujuy y eso depende de nosotros. La población tiene un gran porcentaje en poder evitar que el virus se propague.

Es importante también que las personas no compartan información que no sea oficial y que se basen en los informes que a diario brinda el Comité Operativo de Emergencias (COE), en las publicaciones de la Sociedad Argentina de Infectología y de las demás organizaciones científicas avaladas.

Que el coronavirus afecta poco a los niños, ¿es real?

Tiene que ver con el comportamiento viral, con la interacción entre el virus y el sistema inmune. Por alguna razón el sistema inmune de los niños tendría algún tipo de efectividad en cuanto a la contención pero tenemos que tener en cuenta que es un virus que recién estamos conociendo y por eso no podemos bajar los brazos ante este grupo etario. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta un 40% de los afectados son personas jóvenes y hay pacientes pediátricos en estado grave, una situación que no se da en Europa. Por eso se está tratando de evitar el contacto de los niños con los adultos mayores porque esta patología siendo asintomática puede en algún momento ser infectante para otras personas. Y si bien el niño puede no estar afectado en cuanto a la sintomatología puede estar infectado y transmitir la enfermedad a sus abuelos, una situación que sería lamentable. Es por eso que en la Argentina se ha decidido suspender las clases.

¿A qué debe entonces la idea del presidente de Brasil Jair Bolsonaro de reabrir las escuelas?

Brasil no está en situación de hacer lo que su presidente quiere hacer porque epidemiológicamente tiene una curva en ascenso con un virus tremendamente infeccioso en cuanto a la contagiosidad. En mi opinión personal las recomendaciones de los presidentes de México y Brasil van totalmente en contra de lo que se está pregonando a nivel mundial sobre prevención.

Y en el caso de México, si continúan siguiendo las pautas de su presidente (Andrés Manuel López Obrador) va a seguir el mismo camino que Brasil. Las pruebas están a la vista por eso lo que estamos haciendo en Argentina y particularmente en Jujuy es lo correcto.

¿Para cuándo se prevé el pico máximo del virus en Jujuy?

Para Argentina en general se dieron distintas fechas. Pero las fechas para los picos tienen que ver con la situación actual. Si tenemos una curva en ascenso mucho más pronunciada en determinadas provincias la fecha de pico puede adelantarse y darse en abril o sino en mayo pero mucho dependerá de la curva actual y de las políticas sanitarias y la contención de los ciudadanos.

Epidemiológicamente la curva máxima estaría prevista para la segunda quincena de abril y principios de mayo, pero eso puede cambiar de acuerdo a como nos manejemos a nivel país.

¿Jujuy tiene las mismas previsiones?

La misma fecha en cuanto a las consideraciones argentinas. Pero también hay que considerar que el virus se está comportando de forma distinta en cada provincia, hay una duplicación diaria de casos en Buenos Aires y distinta es la situación de Chaco a la de Jujuy. En esta comparación, por ahora, estaríamos en una situación levemente mejor que las otras provincias y por lo tanto se podría pensar en la aparición de un pico dentro de un mayor período de tiempo.

Pero todo es muy cambiante y se está aprendiendo día a día. Y como decía un colega de Buenos Aires, "se está escribiendo la obra sobre el escenario" al punto tal que ahora se están cambiando las consideraciones sobre cuándo catalogar un caso como sospechoso o no.

Decir que el pico se puede dar a mediados de abril y principios de mayo es sólo una respuesta acercada a la realidad que puede cambiar en horas. Tal vez en Jujuy la fecha sea distinta pero eso va a depender exclusivamente de nosotros.

Jujuy está habilitando 400 camas más para recibir pacientes durante esta pandemia. ¿Se espera alcanzar esas cifras?

Podría llegar a suceder por eso las políticas del Gobierno provincial van en consonancia con lo que hace Nación y el mundo. Y si en la provincia se están montando estos hospitales de campaña es porque tenemos que estar preparados, tenemos que prever esta situación pero esto no tiene que ser motivo para crear pánico en la gente. Simplemente se está haciendo lo correcto.

Considero que Argentina se ha manejado ante esta pandemia de forma muy efectiva sin dejar de lado que hay provincias que están sufriendo más que otras y Jujuy ha sido pionera en la toma de decisiones con las que después Nación prosiguió.

¿Cuál es el aporte que se está haciendo desde el sector privado de la salud ante esta emergencia sanitaria y epidemiológica?

La salud pública abarca tanto al sector estatal como privado y la parte privada representa hoy la contención de un gran número de las personas. Y como es sabido hay un fuerte trabajo de articulación, en consonancia y al unísono entre ambos sectores.