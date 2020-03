Minería paralizada busca excepción con guardias

Al no tratarse de productos esenciales y no estar contemplados en las excepciones del decreto tuvieron que parar. El pedido apunta a dar continuidad a la actividad mínima a través de monitoreos y controles necesarios.

A una semana de lanzado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para evitar el contagio de covid-19, en Jujuy la industria minera está parada y se busca que se incluya entre las excepciones para que no se interrumpan procesos y evitar daños. En tanto otras industrias proveedoras de la alimentación, exceptuadas, están funcionando para garantizar la dotación y provisión de insumos.

Es la industria minera la que tuvo que parar todas sus operaciones con un mínimo de guardia, luego de anunciado el DNU y lo hizo mediante un importante proceso de movimiento dada la magnitud y el despliegue que tiene en la provincia. “En Jujuy las empresas han paralizado sus actividades pero tienen guardias mínimas porque hay cosas que tienen que mantener, los equipos y temas de alimentación, porque si hay gente los proyectos tienen que tener una guarnición mínima. Pero la producción se ha paralizado”, afirmó el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Franco Mignacco.

Hasta entonces venían trabajando con protocolos y medidas de resguardo, y con la medida nacional tuvieron que formar comités de crisis para oficializar los protocolos de desmovilización y de mantenimiento de las guardias mínimas. Para ello la Cámara Minera reunió a las empresas a fin de unificar criterios, compartir acciones y emitir las notificaciones necesarias para los organismos públicos involucrados, inclusive el gremio de los trabajadores mineros Aoma, contemplando las sugerencias del DNU y exponiendo la situación particular del sector.

En el caso del litio, Mignacco explicó que, detener el funcionamiento de los pozos de bombeo se complicaría a la hora de reactivarlo porque tienden a taparse; al igual que no se puede dejar la pileta de concentración de la salmuera. Por ello la movilización de gente que hicieron para detener el trabajo fue muy grande y significó pasar de contar con 800 personas a 93, sólo para Minera Exar, empresa que encabeza. En otro tipo de proyectos mineros, detalló que requieren continuidad también en el monitoreo ambiental y los diques de cola, por lo que deben dejar mínimamente algo de personal. En el caso de Mina Aguilar al contar con un pueblo, dijo que supone un mantenimiento mínimo porque deben seguir funcionando grupos electrógenos, provisión de energía, hospital, etc.

Por ello el sector minero de Jujuy, al igual que San Juan y Salta, también hizo una presentación a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación pidiendo que se la incluya en la excepción lanzada para aquellas industrias a las que le pudiera ocasionar graves daños el hecho de parar su producción, de servicio continuo. “La excepción que le están pidiendo es para que las empresas puedan pedir una guardia mínima, no al 100% como el caso de las industrias petroleras y las alimenticias, porque no se pueden cerrar los yacimientos a cero”, precisó Mignacco. Para eso es que se está tratando de hacer lo más extenso posible el lapso de permanencia de la guardia, de modo que no haya mucho movimiento de gente. No obstante, aclaró que se están tomando medidas preventivas como poner en diferentes lugares de pernocte a los que suben de modo que no haya contacto y mantener la asepsia del campamento.

Además, precisó que se hacen controles previos al viaje con la guardia de medicina laboral quien les chequea la temperatura, que no esté resfriado ni tenga ningún síntoma, y previa firma de declaración jurada y si ven que la persona está en condiciones puede subir. En caso de que en el campamento alguien tuviera algún síntoma, el servicio de medicina lo aislará y aplicará el protocolo de modo que se podrá transportarlo a esta ciudad dado que en Susques, el hospital de referencia de la zona, sólo tendría cuatro camas para ello y aún no estaría operativo.

Industrias proveedoras continúan



MINEROS / NO CONTEMPLADOS EN LA EXCEPCIÓN QUE SÍ INCLUYE AL PETRÓLEO.

“No ha habido un parate total, entre un 12 y 15% de las actividades industriales están en marcha en estas condiciones todas con mínima dotación y con mínima actividad, no es fácil saber porque tampoco hay información pertinente. Pero la realidad es que están en marcha, algunas que están teniendo muchas dudas respecto a los despachos de mercaderías interprovinciales, si bien están exceptuadas no es tan fácil”, dijo el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Nilo Carrión respecto a la industria jujeña.

“En el caso de Los Tilianes (calera), nos pusimos en marcha dentro de lo dispuesto porque somos exceptuados al ser proveedores de la cadena alimenticia”, explicó Carrión quien también es gerente de la calera de Volcán. Esto porque la cal es utilizada en la industria alimenticia, del ambiente, metalurgia, construcción y otras aplicaciones químicas/industriales, inclusive para tratar el aire, el agua potable, las aguas residuales y los desechos sólidos. Sucede que las industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios son las que están exceptuadas.

“No hemos escuchado de ninguna de las actividades que estén reduciendo personal”, precisó Carrión, lo que están haciendo las que están paralizadas es tener personal con las licencias contempladas. Sobre los ingenios, explicó que por ahora no iniciaron la zafra y que están contempladas las que generan productos químicos, en particular el alcohol, por lo que las fábricas siguieron en operación. Por ello, según explicó, uno de los ingenios decidió parar y reanudar su labor el 31 pero mantener en marcha la producción de productos químicos, plantas de frutos, siguiendo los procesos de cosecha en el caso de las citrícolas.