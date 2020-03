El primer ministro británico, Boris Johnson, dio positivo en coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este viernes en su cuenta de Twitter que ha dado positivo por covid-19. El político explicó que actualmente se encuentra aislado y presenta síntomas leves, como fiebre y tos persistente.

"Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la respuesta del Gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus", sostuvo Johnson y aseguró: "Juntos venceremos esto".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri