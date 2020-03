Orgullo jujeño. Con excelentes registros, Cristian Robledo y Leandro Santillán se destacaron en la segunda edición del torneo internacional Atawallpa "Quédate en Casa". Participaron más de 30 personas.

El palpaleño Robledo se quedó con el primer puesto logrando 6 puntos; mientras que Santillán, luego de un periodo de dos años inactivo, terminó en la segunda ubicación con 5 unidades. Se jugaron a seis rondas. El campeonato internacional se disputó por la plataforma Lichess (sitio de ajedrez online que cuenta con millones de suscriptores en todo el mundo) y fue organizado por Sebastián Palomo, árbitro regional de Salta.

Sin dudas, lograr esta hazaña no fue para nada sencillo dado que ambos jujeños compitieron con ajedrecistas de todo el territorio nacional y a su vez de los países de Chile, Venezuela, Bolivia, Perú y México.

"Me siento muy contento de que haya este método para seguir en la práctica porque el ajedrez es muy importante como en cualquier otro deporte", comentó Cristian Robledo al ser consultado por El Tribuno de Jujuy sobre sus sensaciones de lograr este reconocimiento tan importante, que a su vez percibió un premio económico.

El ajedrecista palpaleño ganó la primera edición del certamen, "esta es la segunda edición que se hace y puedo ganarla, participa mucha gente incluso de otros países", sostuvo al tiempo que aseveró "me parece una buena iniciativa para no perder la práctica".

Por otra parte, el entrevistado mencionó que "muchos jugadores y maestros fuerte jugaron el torneo que yo jugué", y explicó las diferencias de jugar online "te sentís más tranquilo y menos nervioso cuando jugás en la computadora contra otra persona".

Asimismo, el maestro agregó: "Cuando hay un roce mano a mano, hay más presión por que le podés ver a tu rival como se siente o ver la cara para y sentir si está cómodo en su partida o si está bien psicológicamente".

En tanto, el candidato a maestro, Leandro Santillán, explicó el motivo de su inactividad: "Estuve un tiempo molesto conmigo mismo porque no se me daban algunos resultados y no aguantaba tanta tensión, esto pasa en todos los deportes". A su vez, el sampedreño añadió: "La facultad también fue un motivo por el cual dejé de competir".

Leandro Santillán, de 22 años de buena trayectoria, participó hace unas semanas del torneo internacional, disputado en la ciudad de Termas de Río Hondo. En dicho certamen consiguió el tercer puesto.

"Estoy volviendo a disfrutar del ajedrez, más allá de los resultados. Me siento contento y está bueno que haya estas actividades online para pasar estos tiempos de cuarentena", culminó Leandro Santillán, quien no se olvidó de mover piezas en el tablero. Sin dudas Cristian Robledo y Leandro Santillán continúan dejando en alto el nombre de Jujuy.

Tiende a la inclusión

En esta época, el área de lo virtual tiende caminos de inclusión, ofreciéndole a la gente la posibilidad de incluirse a través del ajedrez en las nuevas tecnologías, socializando y transmitiendo distintos valores de la disciplina.

Esto se transformó en una herramienta interesante. Existen nuevas plataformas y algunas instituciones están comenzando a hacer uso, lanzando proyectos de torneos online; introduciendo a adultos mayores en el mundo de la computación; para fomentar todas las virtudes de la actividad en esta etapa de aislamiento social y obligatorio.

(Emiliano Saavedra)