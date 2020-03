Gómez: "No saben si se reanuda en Indonesia"

Son tiempos difíciles. Y parece que nadie quedó o quedará exento de la pandemia del coronavirus. Desde el otro lado del mundo, más precisamente en la ciudad de Malang, Indonesia, Mario Gómez charló con El Tribuno de Jujuy sobre cómo se vive por estas horas la cuarentena obligatoria. También recordó su paso por Gimnasia con aquel histórico ascenso del 2005 y la posterior campaña que concluyó con un cuarto puesto en el Clausura 2006.

"Ahora estoy dirigiendo el Arema, un equipo muy popular en el país como Racing o Independiente en Argentina. Mi prepador físico es Marcos González, precisamente un ‘exrojo’, y los refuerzos argentinos que tengo son Jonatan Bauman y Elías Alderete", contó "Don Mario".

Llegó en diciembre a este nuevo club y había comenzado el certamen los primeros días de marzo. Pero después de tres fechas, las autoridades gubernamentales decidieron parar la competencia para evitar la propagación de la enfermedad. "Acatamos la medida y González, de forma inmediata, diagramó tareas para el plantel. Dividió en diferentes grupos para desarrollar las rutinas. Obvio, cada uno en sus hogares, pero debemos estar listo si se vuelve a jugar", indicó.

El experimentado DT, si bien reconoció que en Indonesia es un imposible cerrar las fronteras o la totalidad del comercios con 270.000.000 habitantes, la cuarentena podría ampliarse y así complicaría el retorno de la actividad. "No tenemos nada confirmado. No se sabe si se reanuda el torneo en abril. Vamos a esperar", declaró y "¿cómo se lleva la espera? Leyendo, escuchando música, charlando con gente amiga a través de Whatsapp. Hay que estar tranquilo. Los muchachos siguen practicando porque son profesionales y no pueden descuidarse", advirtió.

Por otro lado, Gómez recordó los tres pasos que tuvo en el "lobo", valorando el primero con el ascenso a la "A" y al segundo que fue "como ganar un campeonato" cuando evitó que el equipo cayera al ahora Federal A. En su última vuelta, los resultados no acompañaron y armó las valijas.

"Jujuy es un lugar donde me siento cómodo. Además, en el 2006 teníamos un equipo bárbaro. Y voy a contar algo que nunca conté. Lo armamos con jugadores de la B Nacional cuando nosotros logramos el ascenso, y más el grupo que venía se amalgamó un gran plantel, con sentido de pertenencia. Terminamos cuartos un campeonato. Después ninguno se quería ir de la provincia. Recuerdos imborrables realmente", afirmó por último Gómez.