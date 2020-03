"En tres días, esto se convirtió en una guerra"

Graciela Romero, jujeña oriunda de La Mendieta, desde hace muchos años vive en España, donde se desempaña como médica. Pidió a todos que nos quedemos en nuestras casas para luchar contra el coronavirus. A través de un video que compartió en redes sociales su sobrino Matías, ella transmite en lo que se convirtió el coronavirus Covid-19 en pocos días en ese país. En España se reportaron 769 muertes en las últimas 24 horas, lo que totaliza 4858 fallecidos desde que apareció el virus en ese país.

En el video ella comienza diciendo "Soy Graciela Romero, vivo en España, soy médica y trabajo en un servicio de Emergencias. Quiero contarles mi experiencia con el Coronavirus, como muchos de ustedes pensé que era una gripe, y resulta que en tres días se convirtió en un caos, en una guerra".

Graciela comentó que día a día llegaban personas cada vez más enfermas y comenzaron a faltarles las camas e insumos.

"A los pacientes se los aísla, no hay familiares, no hay amigos, lo único que entran a la sala son médicos y enfermeros. Sin contar, que hay abuelos de más de 80 años que se mueren ahí, solos, sin que nadie les de la mano. No pueden despedirse de sus familiares, estoy es muy triste. Es una guerra", aseguró Romero.

El coronavirus Covid-19, llegó al país mediterráneo el 14 de marzo pasado, desde esa fecha los casi 47 millones de españoles viven confinados en sus casas, que sólo pueden abandonar para ir a trabajar si no pueden hacerlo a distancia o para actividades imprescindibles como comprar comida o medicamentos.

En su video, Romero aseguró que a los hospitales españoles cada vez continúa llegando más gente, "cada vez hay menos espacios, las UTI (Unidad de Terapia Intensiva) están todas llenas, no hay respiradores, no hay medios para contener a tantos enfermos".

Allí, ella insta a que los argentinos nos quedemos en nuestras casas para evitar que este virus se continúe propagando y de esta manera lograr que no haga estragos como está pasando en España, Italia y Estados Unidos.

"Por favor, quédense en sus casas. Los médicos estamos pasando por mucho estrés, no sólo por nosotros y el contagio, sino porque nos llevamos el virus a casa a donde tenemos a nuestra familia, nuestros hijos", pidió Romero.

Comentó también que, los médicos sufren mucha impotencia del punto al que se llegó, porque llegaron a no poder salvar a todas las personas que están infectadas con el coronavirus. "Tenemos que elegir quienes tienen posibilidades de vivir y darles un poco de confort. Es muy triste ver la cantidad de muertes que tenemos por día", dijo.

Ella aseguró que en España se llegó tarde a la prevención y que hoy no hay manera de frenar este virus.

"Los únicos datos que tenemos es de los países que ya han pasado por esto, que lo único que se puede hacer es quedarse en casa, así el virus no encuentra un huésped. Por eso vuelvo a pedirles que se queden en sus casas. Lo que vivimos aquí es terrible", dijo angustiada Romero.

Finalizó diciendo "les deseo una buena guerra, que sean capaz de vencer lo que nosotros no hemos podido todavía y pedirle a Dios que todos estemos bien y que mi experiencia les sirva a ustedes".

Sin lugar a dudas, nada mejor que las palabras de una jujeña que realmente ve muy de cerca lo que este virus está provocando, pueda abrirles los ojos a todas aquellas personas que aún hoy, observando como esta enfermedad avanza en nuestros país, de una vez por todas tomen conciencia y se queden en sus casas.

