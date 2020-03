"Es importante estar con las personas, sobre todo con las más vulnerables"

La Cruz Roja acaba de lanzar una iniciativa llamaba "Argentina nos necesita", ¿de qué se trata?

"Argentina nos necesita" se trata de la mayor iniciativa privada solidaria de la historia del país. Es un programa que busca encontrar a todas las grandes, medianas y pequeñas empresas con el Estado nacional para fortalecer de manera conjunta el sistema público y privado de salud a través de la instalación de la mayor cantidad de camas de terapia intensiva con toda la complejidad tecnológica que esto implica, y para ello han buscado un punto de encuentro y concordia en la Cruz Roja. Por un lado, vamos a facilitar los procesos administrativos y de transparencia, y por otra parte, vamos a facilitar todo su sistema global de logística. Es difícil poder comprar hoy en un mundo en el que escasean los insumos y los recursos en todos los países. Vamos a facilitar todas las vías de traslado para que lleguen al país, en un contexto donde muchos aeropuertos están cerrados y donde las vías marítimas están clausuradas. Finalmente, vamos a coordinar con el Ministerio de Salud los lugares del país donde va a ser instalado todo este material.

Además de estos insumos, ¿van a aportar personal médico y especializado?

Estamos trabajando de varias formas con este tema. Primero estamos coordinando la implementación de todo nuestro centro de teleasistencia domiciliaria, donde vamos a monitorear de manera gratuita y durante todo el tiempo que haga falta en esta pandemia. Podemos realizar un seguimiento de hasta 50 mil personas con sus contactos estrechos de posibles casos positivos, no sólo monitoreando todos los síntomas sino también estando cerca de esas personas, acompañándolas psicosocialmente. También estamos montando un nuevo centro donde vamos a acompañar y asistir al personal de salud, que está estresado, obviamente, y queremos acompañar emocionalmente.

Por otra parte, seguramente en algún momento también fortalezcamos algunos trabajos con personal propio del área de salud para empezar a capacitar. Estos últimos días vimos que se empezó a convocar a mucho personal de salud, porque hay carencia. En realidad el sistema argentino de salud ya estaba en una emergencia nacional de enfermería, entonces acorde a estos pedidos, seguramente se va a capacitar en estos días de manera intensa a todo este personal con el que contamos, y vamos a brindar especializaciones en terapia intensiva, guardia y cuadros respiratorios.

La Cruz Roja tiene mucha experiencia en el manejo de crisis. ¿Qué puede decir sobre esta situación que atraviesa el mundo?

En primer lugar, ante todas estas grandes crisis en salud, siempre lo más efectivo son las medidas preventivas. Naturalmente para una enfermedad, una medida preventiva por excelencia es una vacuna, en este caso no exististe una vacuna, entonces el resto de las medidas preventivas son claves, como estas que está adoptando el Estado nacional y está vinculada con los comportamientos sociales.

Es importante en esta crisis entender que todos tenemos una responsabilidad, como parte de un colectivo, y que estas medidas son imprescindibles para evitar justamente el crecimiento exponencial de los casos.

Es un desafío también para nosotros, para ustedes como comunicadores y para todos en general.

En todo el mundo, los casos de coronavirus aumentan de manera exponencial, pero acá, si estas medidas no se hubiesen tomado hubiesen aumentado muchísimo más. Entonces, una noticia que parece negativa hubiese sido aún peor si no se hubiesen tomado estas medidas.

Estas medidas son importantes también para ganar tiempo, para evitar colapsar los sistemas de salud, para poder equiparlos, para que esto se transite de una forma un poco más armónica, si se quiere.

¿Considera que las medidas dispuestas por el Gobierno nacional son acertadas?

No solo considero que son acertadas, sino también que se han tomado con bastante tiempo de anticipación, sin ninguna duda. Si faltan o sobran, eso en realidad te lo va dando un poco la evolución de esto. Argentina, comparativamente, está bastante mejor que los países europeos, ya sea por la ubicación geográfica, porque tenemos otro clima, o porque podemos ir viendo cómo evoluciona esta pandemia en otros países y si las medidas que ellos toman allí son buenas o son malas, entonces tenemos algo a favor dentro de todo esto, que nos da un poquito más de tiempo. Lo importante acá no es solo que todas las medidas se tomen rápidamente, sino que se logre una conciencia colectiva, un cambio de mentalidad de los argentinos, entender que la responsabilidad la tenemos todos, porque esto no es solamente el Estado, esto es de todos, el Estado, la sociedad civil, las empresas y corporaciones. Todos tenemos un responsabilidad para lograr el objetivo de transitar esto los más rápido posible y con el menor de los riesgos posibles.

¿La situación podría empeorar?

Viendo la curva de evolución de todos los países, obviamente Argentina está bien porque todavía no ha llegado a su pico, pero tenemos que ser prudentes con esto, la palabra no es "empeorar", estamos hablando de la evolución natural de una pandemia como esta, en la que hay que tratar que sea con el menor riesgo y daño posible. Obviamente está empezando y va a llevar todavía unos cuantos días o meses hasta que finalice. Por lo cual es importante respetar las órdenes, entendemos las dificultades que tienen para mucha gente, por eso también es importante estar cerca de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables.

En este sentido, ¿los sectores más vulnerables son los más afectados? ¿Cómo se trabaja en esos lugares?

La afectación es distinta, por distintas causas obviamente, por escases de recursos, muchas por escases de acceso a la salud, por cuestiones de habitabilidad también. Por ejemplo, donde viven muchas personas en pocos metros cuadrados hay bastantes riesgos de un caso positivo se propague rápidamente.

Pero también hay dificultades asociadas a lo económico, por eso la complejidad de todo esto, porque si fueran solo medidas sanitarias, no digo que sería fácil, pero sí sería más sencillo. Esto tiene la complejidad de que la gente necesita recursos para seguir viviendo, en un país que venía en una crisis económica. No somos una potencia con sobreabundancia de recursos como para afrontarlo de otra manera o que nos afecte menos, por eso hay que entender que en esta complejidad todos tenemos que poner de nuestra parte, entender que todos en alguna medida vamos a salir con algún grado de afectación, ya sea económica o de salud.

Vimos que a los argentinos les cuesta cumplir las reglas o los pedidos que realizó el presidente Alberto Fernández. ¿Qué mensaje les daría usted?

Así como hay gente que está violando el aislamiento, hay muchísima más gente que lo está cumpliendo, por eso hay que seguir tratando de generar esta conciencia de responsabilidad social. Muchas veces vemos situaciones de violencia alrededor de esto, me parece también que hay que hacer un llamado a la calma para no generar violencia entre nosotros y el que esté incumpliendo, el Estado tiene a través de sus fuerzas de seguridad y del Poder Judicial la forma de remediar esto, no generemos violencia entre nosotros. Si generamos leguaje de la paz y la no violencia vamos a conseguir un cambio de conciencia.

Estuvo de viaje hace días en el extranjero, según lo que pudo ver, ¿cómo es la situación en otros países?

Veníamos de firmar una acuerdo con los organizadores de la Copa del Mundo en Qatar, un proyecto de fútbol, inclusión y desarrollo.

La verdad, justo iniciaba la pandemia allá, incluso había menos casos que en Argentina, pero el país inmediatamente cerro sus fronteras, negocios y el 80 por ciento de las personas que transitaba por las calles tenía barbijo, se quedaba en sus casas, bastante distinto de lo que estaba sucediendo aquí.