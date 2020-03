Dybala ya se siente bien y piensa en volver a entrenar

El cordobés Paulo Dybala, uno de los tres futbolistas de la Juventus de Italia que dio positivo por coronavirus, contó que hace un par de días tuvo "síntomas fuertes" pero que ya está "mejor" y pensando en volver a entrenarse.

"Tuve síntomas fuertes hace un par de días, pero ya estoy mejor. Ahora puedo moverme y caminar y estoy probando volver a entrenarme", explicó Dybala, quien se recupera en su casa en Turín, junto a su novia Oriana Sabatini, también contagiada y en cuarentena obligatoria.

En el canal oficial del club "En casa con la Juve", la "Joya" admitió que "hace unos días me sentía mal, pero ahora estoy decididamente mejor. No podía hacer nada, me faltaba aire. Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Estoy mejor. Y mi novia, por suerte, también".

En la nota, el futbolista de la Selección Argentina también repasó su colección de camisetas y mostró las tres elásticas de las que está más orgulloso: la de su compatriota Lionel Messi, la del portugués Cristiano Ronaldo y la del arquero italiano Gianluigi Buffon.

"La camiseta de los 120 años del Juventus con firma de (Gianluigi) Buffon. No sé cuántas personas tendrán esta camiseta. Y luego Messi y Cristiano. Se quedarán siempre en mi historia. Tuve la suerte de jugar con ellos dos, es extraordinario", destacó.

En su cuenta de Instagram, Dybala publicó ayer un video que le mandó su amigo y excompañero en Juventus, el marroquí Medhi Benatia, de su hijo bailando con una camiseta de Paulo y un mensaje en italiano "sei forte frate" (sos fuerte hermano).

Por otra parte, de acuerdo a una información publicada por el diario italiano Tuttosport, Juventus planea "repatriar" al francés Paul Pogba (actualmente en Manchester United de Inglaterra) y el equipo turinés estaría dispuesto a ofrecer a Dybala o al bosnio Miralem Pjanic más 60 millones de euros para que vuelva el campeón del mundo en Rusia 2018.

Alemanes solidarios

El exdestacado futbolista alemán, Kar-Heinz Rummenigge, actual presidente de la junta directiva del Bayern Munich, subrayó ayer la solidaridad que privó en la Bundesliga, con la decisión de su club y de Borussia Dortmund, Leipzig y Bayern Leverkusen, de donar 20 millones de euros para socorrer a los demás equipos de la primera y segunda división del fútbol de su país, afectados en lo económico por el receso debido a la pandemia de coronavirus.

"Junto con los otros tres participantes de la Champions League, enviamos una señal de solidaridad a todos los clubes de la Bundesliga y la Bundesliga 2 con esta iniciativa. En estos tiempos difíciles, es importante poner los hombros".

Acusan al “colchonero”

El alcalde de la ciudad inglesa de Liverpool, Joe Anderson, culpó ayer a los hinchas del Atlético de Madrid, de España, por haber llevado el coronavirus a la ciudad, en el cotejo desquite de los octavos de final de la Liga de Campeones, jugado el pasado 11 de marzo en Anfield Road. Anderson, de 62 años y en el cargo hace ocho, cree que la pendemia llegó a la ciudad a raíz de la gran cantidad de hinchas españoles que llegaron el 11 de marzo y culpó a la Uefa y al Gobierno británico por no haber impedido el ingreso de los mismos.

“Atlético viajó a Anfield para el partido por la Champions League y miles de sus seguidores se unieron a ellos en Liverpool. En ese momento, Madrid ya estaba experimentando un brote agudo de coronavirus y Atlético había recibido la orden de jugar partidos en su cancha a puertas cerradas”, afirmó Anderson, según el diario mexicano Milenio.

Asimismo, el alcande cuestionó la decisión de la Uefa y el Gobierno británico por permitir el ingreso de viajeros provenientes de países con covid-19: “Muchos cuestionaron la decisión en ese momento, pero la Uefa y el Gobierno del Reino Unido no impusieron ninguna restricción para que el partido se desarrollase normalmente”. El Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, eliminó al Liverpool, vigente campeón europeo y mundial, tras vencerlo de local 1-0 y de visitante por 3 -2 en tiempo suplementario. Por otra parte, el delantero senegalés del Everton inglés, Oumar Niasse, fue demorado por la policía en Manchester por evadir la cuarentena impuesta por la epidemia de coronavirus.

Solicitaron la baja de sueldos

Atlético de Madrid y Espanyol de Barcelona pidieron ayer las reducciones de jornada de todos sus planteles, a través del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) por la pandemia de coronavirus. El Erte es una herramienta con la que cuentan los empleadores en España para suspender temporalmente los vínculos laborales, pero también puede derivar en una reducción de jornada y se solicita por medio de la Inspección del Trabajo. Además, la aplicación del Erte no permite la indemnización para el trabajador o la trabajadora. En Atlético se encuentran los argentinos Diego Simeone, DT del “colchonero”, y el delantero Ángel Correa, mientras que en el Espanyol están los atacantes Matías Vargas -recuperado de coronavirus-, Facundo Ferreyra y Jonathan Calleri.

Donan 35 millones

La National Football League (NFL, la liga estadounidense de fútbol americano) y el sindicato de jugadores (Nflpa) hicieron ayer una donación inicial de más de 35 millones de dólares, a la Cruz Roja y otras nueve organizaciones solidarias, para ayudar a los afectados por coronavirus en su país. “Todos hemos sido afectados por la pandemia. Ahora más que nunca tenemos que unirnos, quedarnos en casa y mantenernos fuertes”, dijo el comisionado de la liga, Roger Goodell, en declaraciones recogidas por la agencia alemana DPA.

“La NFL seguirá encontrando maneras de dar su apoyo para que podamos superar juntos este tiempo de incertidumbre”, añadió en su nota de prensa difundida en la víspera. “Trabajamos en un amplio plan para incorporar la filantropía y la recaudación de fondos, para proporcionar así ayuda adicional a los más afectados por el covid-19”, precisó el mismo despacho, informando la importante donación que se llevó a cabo.