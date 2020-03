Maduro investiga a Guaidó por un intento de golpe de Estado

Horas después de conocerse las imputaciones de un tribunal de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el fiscal general de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, anunció que abría una investigación "por el confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente Maduro" contra el jefe de la oposición y mandatario interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

El mayor general retirado del Ejército venezolano "Cliver Alcalá declaró públicamente que, junto a Guaidó, y asesores norteamericanos, pretendían bañar de sangre a Venezuela", dijo Saab, quien añadió que el intento de golpe de Estado se gestó en Colombia, reprodujo un despacho de la agencia AVN.

Alcalá, en tanto, se convirtió en la jornada de ayer en el primer imputado por el fiscal general estadounidense, William Barr, que anunció que se entregará y se someterá a la Justicia estadounidense, por lo que pidió a Estados Unidos que lo saque de la lista de buscados.

Por su parte, Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y unos 50 países, aseveró también ayer que las acusaciones de Estados Unidos por narcoterrorismo confirman que el problema "no es político" sino que "nos enfrentamos al cartel de Maduro".

"Estas imputaciones confirman lo que por mucho tiempo los venezolanos sabemos y hemos denunciado y enfrentado", expresó.

Luego agregó: "Nuestro problema no es sólo un problema político: nos enfrentamos a un cártel, el cártel de Maduro", dijo el líder opositor.

En un comunicado, Guaidó aseguró que "por décadas, nuestras instituciones y nuestro territorio han sido secuestrados y controlados por personajes similares a Pablo Escobar, Osama Bin Laden o el Chapo Guzmán".

"Si los pueblos de Colombia y México sufrieron tanto por estos personajes que no tuvieron la décima parte del poder político ni económico que ha tenido Maduro y sus cómplices, imagínense el daño al que hemos estado expuesto y lo que hemos enfrentado", expresó en alusión a la acusación.

Además, sostuvo que "estos delincuentes son los culpables de que hoy Venezuela sufra una de las peores crisis humanitarias en la historia de la región, convirtiéndonos en el país que está peor preparado para enfrentar el coronavirus" en estos días de pandemia.

El presidente interino, con respaldo de Washington y decenas de países en todo el mundo, aunque sin manejo de los resortes del poder, agregó además que "en los EEUU existe separación e independencia de poderes, y su sistema de justicia es reconocido por todo el mundo por su efectividad, seriedad, respetabilidad y transparencia".

"Por eso, confío en que los cargos presentados contra los miembros del régimen están bien fundamentados y ayudarán a liberar al país del sistema criminal que ha secuestrado a nuestro pueblo por tantos años", afirmó.

Guaidó reafirmó su disposición para conseguir "toda la ayuda posible" para enfrentar la amenaza del coronavirus, "con la condición fundamental que he planteado: los recursos o insumos necesarios no pueden caer en manos de una banda de corruptos y narcotraficantes probados, si no en organismos internacionales, humanitarios y de salud que los lleven directo a los más necesitados".

En sentido diametralmente opuesto, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, declaró que la imputación a Alcalá es la muestra de que "Donald Trump es la mente maestra detrás del supuesto plan de golpe de Estado de Cliver Alcalá contra Nicolás Maduro".

"Trump es quien ordenó a (el presidente de Colombia) Iván Duque orquestar un plan para desestabilizar a Venezuela. En ese intento de golpe de Estado estaba encargado Cliver Alcalá", indicó Jorge Rodríguez.

Agregó que Alcalá estaba a cargo de campos de entrenamiento de desertores para derrocar a Nicolás Maduro y aseguró que esta semana estaba planeado colocar explosivos en Venezuela y dar un golpe de Estado, pero fracasó.

La imputación de este militar retirado, agregó Rodríguez, indica que "Trump se cansó de tanto fracaso y por eso ordenó a la DEA que diera un ultimátum contra Cliver Alcalá", consideró.